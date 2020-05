Cinco tips importantes para ir a un autocine

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Adaptarse a los tiempos de COVID-19 y también a la nueva normalidad. En el camino llegan algunas propuestas muy divertidas, como el autocine. Habrá dos en Montevideo (el estreno al público será esta semana) y otro en Punta del Este. El periodista Rodrigo Guerra lo contó en detalle acá, y en Eme agregamos algunas recomendaciones para disfrutar esta nueva experiencia a pleno.

1. Parabrisas limpio. Sí, parece muy obvio. Pero el vidrio de tu auto se interpondrá entre vos y la pantalla y al momento de ver la película ver las marcas del limpiaparabrisas o incluso tener el vidrio delantero sucio será un bajón.

2. Sistema de audio. Si no le prestás atención a la radio de tu auto y no sabés ni si funciona, es momento de probarla. Ayer en la presentación de AutoCine Club —creado por Efecto Cine y Movie— en los accesos al Faro de Punta Carretas sí hubo sonido ambiente, pero tener equipo de audio y sintonizarlo en la FM correspondiente permite ver la película con los vidrios cerrados y, por ende, escucharla mucho mejor y al volúmen que los ocupantes del auto decidan.

3. Lugar. Probamos varios lugares en el cine de Punta Carretas y la visibilidad es buena. Con ir media hora antes es más que suficiente. Si vas en camioneta no sueñes con la primera fila, los vehículos altos se ubican atrás. Si te toca estacionar al costado, poné la trompa del auto mirando hacia la pantalla, esa inclinación hará la diferencia.

4. Luces. Apagá las luces interiores de tu auto. Si tenés que bajarte por algún motivo en medio de la oscuridad seguro molestarán. Y hablando de molestar, si tu equipo de audio se ilumina, asegurate saber apagar esas luces, o en su defecto improvisá algo para taparlas, también encandilan.

5. Una mantita por las dudas. Sí. No estamos en verano y el sueño de ir al autocine con un convertible quedará para otro momento. Si no querés pasar toda la película con el aire condicionado prendido, llevá un abrigo. Vale una pashmina, una ruana, un pañuelo grande, no estará demás.

Bonus track. El autocine es ideal para dos, no solo para una cita, sino realmente para dos personas. Aunque el precio de la entrada es por vehículo, quienes ubican en el asiento de atrás nunca estarán tan cómodos como los que están adelante. Claro que también puede ser una experiencia para vivir con niños que seguro disfrutarán de la novedad y se acomodarán para ver aunque no apoyen su espalda en ningún lado.