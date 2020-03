Cinco cosas que podés hacer en casa y no aburrirte, si la orden fue no ir a trabajar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sí, quedarse en casa puede resultar para muchos aburridos. Pero como siempre, intentemos mirar el lado positivo de las cosas que sí podremos hacer al disfrutar de nuestro hogar.

1- Yoga o clases de gimnasia online: YouTube es una fuente inagotable de videos. ¿No podés ir al gimnasio por el coronavirus? Explorá los diferentes canales de Youtube y vas a ver que es un mundo nuevo. Te dejamos un ejemplo:

2- Ponete al día con tu serie preferida: Hay un montón de series esperándote. Tenés los catálogos de servicios de streaming para mirar lo que quieras y ponerte al día. Revisá nuestras recomendaciones de serie de la semana e inspirate. Hay temporadas nuevas de Elite, Westworld, This is us, Grey's Anatomy y muchas otras.

3- Cociná: Si disponés de una heladera con freezer esta es tu chance. Cocinar es una forma de desenchufarse para algunas personas y, además, muchas veces podés sumar la colaboración de la familia a la tarea. La blogger argentina Paulina Cocina es una inspiración en este sentido y te enseña a cocinar para toda la semana. Te dejamos un video de ejemplo:

4- Leé: ¿Hace cuánto duerme en tu mesa de luz ese libro nuevo? Dale una oportunidad y leé. Muchas veces terminamos tan cansados la jornada y estamos expuestos a tantas pantallas que no encontramos el momento ideal para la lectura. Ahora tenés una oportunidad única.



Si no encontrás qué leer, existen bibliotecas virtuales y aplicaciones como Biblioteca País del Plan Ceibal ideales para estos momentos.