Chrissy Teigen es la protagonista de la portada de edición "Beautiful" de People

La exmodelo Chrissy Teigen fue revelada como la estrella de portada del número anual "Beautiful" de la revista People, y compartió que dejó atrás sus días de contar calorías.

Teigen, de 35 años, dijo que su definición de belleza también ha cambiado desde que se convirtió en madre de Luna, de 4 años, y Miles, de 2.

"Es muy, muy agradable poder llegar a una edad en la que puedo apreciar cada pequeña cicatriz y ver mi cuerpo como algo que ha hecho cosas increíbles y milagrosas. La diferencia son estos dos hermosos y maravillosos bebés, y estas cicatrices son las cosas ya he pasado ", dijo Teigen a People.

Está casada con el cantautor John Legend, quien en 2019 fue nombrado el hombre vivo más sexy de People.

Teigen, autora de un libro de cocina, le dijo a People que ha tenido "altibajos" con la dieta a lo largo de los años, pero que ya no era tan estricta consigo misma como cuando era modelo de trajes de baño.

"En este punto, si me va a hacer feliz y me hará sentir bien, entonces me complazco en ello. He pasado demasiados años contando calorías y programando demasiados entrenamientos y tratando de averiguar qué significa 'bienestar' para mí ", afirmó

La semana pasada, Teigen anunció su salida de Twitter, donde había sido una prolífica usuaria, diciendo que la plataforma de redes sociales "ya no me sirve tan positivamente como me sirve negativamente". Mantuvo su cuenta de Instagram.

En 2018, la revista People cambió el título de su número especial anual de "Most Beautiful" a simplemente "Beautiful". Otros hombres y mujeres que han aparecido en la portada incluyen a Julia Roberts, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Lupita Nyong'o y Leonardo DiCaprio. El número doble especial llega a los quioscos el viernes.