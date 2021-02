Chef revela cómo se hace correctamente el puré de papa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La papa es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial y su cultivo se encuentra presente en más de cien países.

La popularidad de la papa se debe a que es un alimento que puede conservarse durante un largo periodo de tiempo, se consigue a precios accesibles y es versátil cuando se trata de cocinar; las papas se pueden consumir fritas, hervidas, al horno, asadas o en puré.

Una de las preparaciones más conocidas que se pueden cocinar utilizándolas, es el puré de papa, un plato muy conocido, así como una guarnición frecuente.

Además, el puré de papa es una receta saludable que se puede incluir en cualquier dieta equilibrada.

En la actualidad, existen diversas recetas para cocinar un delicioso puré de papa. No obstante, los expertos aseguran que éstas no son necesariamente las mejores, por lo que, reconocidos chefs se han propuesto compartir las mejores recetas para hacerlo correctamente

El chef británico Marcus Wareing, reconocido por fundar Marcus Wareing Restaurants, uno de los mejores restaurantes en Londres, y por su participación en el programa de cocina Master Chef, ha decidido revelar cómo cocinar correctamente el puré de papa.



La receta compartida por Marcus Wareing se encuentra disponible en su libro “Marcus Everyday: Easy Family Food for Every Kind of Day”, un recetario que comparte las mejores recetas del exitoso chef galardonado con una estrella Michelin.



En su libro, Wareing explicó que lo primero, cuando se trata de cocinar puré de papa, es cortar las papas en trozos del mismo tamaño después de pelarlas y lavarlas. Y aquí es donde suele ocurrir el error más común, indica el chef: si los trozos son de diferentes tamaños, los más pequeños se cocinaran en exceso y absorberán agua, lo que dará como resultado un puré acuoso e insípido.



El propietario de Marcus Wareing Restaurants añade que las papas deben cocinarse en agua con sal, a fuego lento. Ya que en caso de que se hiervan a fuego alto es posible que el exterior se cocine demasiado antes de que el centro se ablande por completo, lo cual le daría al puré una consistencia diferente y desagradable.



Una vez que las papas estén cocidas, es necesario escurrirlas y dejarlas reposar cinco minutos. Posteriormente, las papas estarán listas para ser trituradas, añadiendo mantequilla, queso y hierbas a la mezcla.

Beneficios que aporta la papa a nuestro organismo



La papa es un alimento nutritivo, relativamente bajo en calorías, libre de grasas y colesterol. Además es alta en potasio y vitamina C, la cual previene los resfriados y ayuda a fortalecer las defensas del sistema inmune.



Además, la papa es una rica fuente de almidón, por lo que es una buena fuente de energía. Por su parte, los carbohidratos presentes en la papa son necesarios para prevenir la fatiga y los desbalances nutricionales, agrega la Revista Agrícola.



Igualmente, por sus propiedades, la papa se considera un antiinflamatorio, por lo que es una gran opción para tratar artritis y reumatismo debido a los diversos minerales y la sal orgánica que contiene.



Sumado a estos beneficios, la papa es una fuente de ácido fólico y hierro, por lo que se puede consumir para tratar la anemia, puesto que ayuda a estimular y producir glóbulos rojos en el organismo, informa la Universidad Estatal del Sur de Manabi, en Ecuador.



Sin embargo, los especialistas indican que el valor nutritivo de un alimento que contenga papas depende de los otros alimentos que las acompañan y del método de preparación.