Chef explica cómo conseguir un huevo duro perfecto y pelarlo con facilidad

Pelar la cáscara es sin duda la parte más aburrida a la hora de cocinar un huevo. Para tornar esa tarea más sencilla, una chef publicó en TikTok un video en el que no solamente explica cómo retirar esta parte del huevo, sino que también revela cómo obtener una cocción perfecta.

En la publicación, que fue vista más de 130 mil veces, la cocinera Kathleen Ashmore señala que el truco para conseguir el mejor huevo duro está en cocinarlo con vapor, y no con agua. “¡Consejo de una chef! No he hervido un huevo en 10 años”, escribió la tiktoker.

Según se puede ver en el video, llenó una olla con agua fría antes de agregar una canasta humeante y poner los huevos encima. Luego, pone el fuego alto durante 12 a 14 minutos y deja que se cocine. Finalizado el tiempo, los huevos quedan cocinados perfectamente y la cáscara se desliza de inmediato. “El vapor caliente hace que las proteínas de la clara de huevo se contraigan y se separen de la membrana de la cáscara”, explicó Kathleen.

Desde que se publicó, el truco viral superó los 4500 Me gusta y causó asombro entre los usuarios de TikTok. “¡De acuerdo! Además, ahorra energía y es mucho más preciso porque no baja la temperatura cuando se ponen los huevos”, escribió una usuaria. “¡Sí! 12 minutos en lo alto y se pela de forma sencilla”, comentó otra.