Estas celebridades son parientes de la reina Isabel

Ahora que la reina Isabel II se quedó con dos parientes menos, con la renuncia definitiva de Harry y Meghan a participar como miembros de la familia real, y dado que se dice que en nuestros días las celebridades de Hollywood son la verdadera realeza, pues el interés del público está centrado, sobre todo, en los ires y venires de los primeros, ¿pudiera ser que la reina se acerque más a sus parientes del otro lado del charco?

Sí, aunque suene increíble, Isabel está emparentada con ¡más de una celebridad hollywoodense! Y seguramente te sorprenderá más saber quiénes forman parte de esta lista. Aquí, solo algunos (son muchos) de quienes han tenido un momento "Mia Thermopolis", en sus famosas vidas:

Hilary Duff



El sitio "findmypast.com" otorgó a Hilary Duff el título de "la celebridad más royal" debido a que es la famosa con los lazos más cercanos a las reina Isabel II de Inglaterra. Duff es prima 18ava. de la monarca, a través de Alexander Spotswood, un oficial del ejército inglés y el 10° bisnieto del rey Eduardo III. Pero ¿cómo? ¡nunca la han invitado a una boda real!

Hilary Duff en la serie "Lizzie McGuire". Foto: Archivo

Brooke Shields



La bella Brooke Shields siempre se ha conducido como una princesa, así que no resulta tan sorprendente averiguar que tiene lazos con la monarquía inglesa. Brooke es nada menos que la segunda celebridad estadounidense con más nexos reales. La actriz es 18ava. prima segunda de la reina Isabel a través de Enrique II de Francia. Otros royals en su árbol genealógico son Catalina de Médicis, Lucrecia Borgia, Carlomagno, El Cid, William el Conquistador y el rey Harold II.

Beyoncé

Beyoncé sí tiene todo el derecho a ser conocida como Queen B, pues es prima 25ava. segunda de Isabel II. Sería épico que Bey visitara a sus parientes reales en una cena de gala o algo así ¿no?

Paris Hilton



Bueno, ahora sabes porque Paris Hilton se comporta como una princesa carpichosa, quizá tenga algo qué ver con sus ancestros reales. La heredera, socialité y ex it girl es prima de Isabel en 20avo. grado a través de Enrique II, por el lado de su padre, Richard Hilton #That´sHot.

Johnny Depp



Todos tenemos alguno que otro pariente impresentable y la reina Isabel no se salva, pues Johnny Depp también es su primo. El parentesco viene por el lado del rey Eduardo III en 20avo. grado.

Johnny Depp. Foto: Reuters

Jake y Maggie Gyllenhaal



El par de hermanos actores, Jake y Maggie Gylllenhaal, son las terceras celebridades relacionadas más cercanamente con la monarca inglesa reinante. Ellos también son descendientes de Eduardo III, rey de Inglaterra entre 1327 y 1377, lo que los convierte en primos de Isabel II en 19° grado.

Hugh Grant



Pues sí, la sangre real del actor Hugh Grant también se nota, sin duda, en su apostura, elegancia, pero también en su comportamiento de repente muy poco ortodoxo. Hugh es descendiente del rey Enrique VII de Inglaterra y del rey James IV de Escocia, lo que lo convierte en primo segundo en 9° grado de la reina Isabel.

Angelina Jolie



La hermosa actriz, ex de Brad Pitt y madre de seis hijos, Angelina Jolie, es descendiente de la realeza francesa por parte de su madre, Marcheline Bertrand. Su linaje se puede rastrear hasta el siglo XII y al rey Felipe II de Francia, hijo de Luis VII. Esto quiere decir que Angie está emparentada con Marie de Francia, miembro destacado de la realeza de la época. Por otra parte, también es prima de la reina Isabel en 26avo. grado, eso además de que sí conoce a los Windsor personalmente.

Angelina Jolie en la premiere de Londres de "Maléfica dueña del mal"

Brad Pitt



No solo Angelina, sino su ex, Brad Pitt, tiene lazos familiares con Isabel II. Sus raíces también van al siglo XII, por parte del rey Enrique II de Inglaterra, lo que lo convierte en primo segundo de la reina en 25avo. grado. Enrique II fue el esposo de Leonor de Aquitania, la primera esposa de Luis VII, padre de Felipe II, y Angelina Jolie es descendiente de Felipe II ¿O sea que Brangelina era cosa del destino?



Y por último, pero no por ello menos importante:

Meghan Markle



Cuando se coinvirtió en la duquesa de Sussex, después de casarse con el príncipe Harry en 2018, Meghan Markle estrechó los lazos que ya tenía con la familia real. La ex actriz es descendiente directa del rey Eduardo III --quien por lo visto tiene muchísimos descendientes en Estados Unidos--, lo que la convierte en prima en 17avo. grado de su esposo, Harry.



De acuerdo con "The Sun", Meghan también es pariente de Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique VIII --que no es de las que murieron degolladas--, la tataratataratatarabuela de Markle, Isabel Hildyard, era prima segunda de Seymour.