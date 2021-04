Catherine Zeta Jones contó el secreto para mantener vivo el amor con Michael Douglas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Catherine Zeta Jones y Michael Douglas tienen un sólido matrimonio que lleva 20 años de vigencia. Las relaciones a largo plazo dentro de Hollywood son tan inusuales que, durante una entrevista, la actriz no pudo evitar responder cuál era el secreto para mantener vivo el amor durante tanto tiempo.

“Primero que nada, nosotros nos divertimos mucho juntos”, le dijo al Wall Street Journal. “Mi marido es 25 años mayor que yo, lo que no es un secreto”, continuó explicando.

“Como en cualquier relación, no sería normal sino hubiese altibajos, pero lo que se mantiene siempre constante es el amor y el respeto. Nunca, pero nunca, perdemos nuestro sentido del humor, y además, disfrutamos de la compañía del otro”, explicó.

Son sus profesiones las que también les permiten compartir sus días sin interrupciones. “Mi marido y yo pasamos mucho tiempo juntos porque, a diferencia de muchas parejas, nunca hemos tenido un trabajo constante que sea de 9 a 5. O estamos o no estamos. O trabajo 16 horas por día, o no trabajo. Él hace lo mismo, o no. Así que a lo largo de nuestra relación hemos tenido grandes cantidades de tiempo solos y también para estar juntos”.

“Vivimos en la isla de las Bermudas durante 12 años criando a nuestros hijos. Respetamos el espacio del otro, y nuestro humor es simplemente duradero”, agregó.

Zeta Jones y Douglas se casaron el 18 de noviembre del 2000 y son padres de Dylan, de 20 años, y de Carys, de 17. Al momento de conocer a su mujer, el actor ya tenía un hijo de una relación previa, Cameron Douglas de 42 años, fruto de su matrimonio con Diandra Luker.

Hace unos meses, para el aniversario número 20 de casados, la pareja conmemoró la ocasión con dulces posteos en Instagram. Mientras que él subió un audio en donde describía como conoció a su esposa luego de verla en la película La máscara de El Zorro, ella compartió un video de fotos de ambos a lo largo de los años.