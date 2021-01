Cambio de ombligo y las cirugías más extrañas que se hace la gente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De acuerdo con la encuesta mundial realizada por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en 2019, el aumento de pecho es el procedimiento quirúrgico estético más común en el mundo, seguido por la liposucción, la cirugía de párpados, la abdominoplastia y la rinoplastia.

No obstante, existen procedimientos mucho más inusuales que la gente se realiza para conseguir la ‘versión ideal’ de sus cuerpos, aunque en ocasiones pasan por el quirófano debido a complicaciones que afectan la salud.

Esta es una recopilación de algunas de las cirugías más extrañas que existen.

Umbilicoplastia

Cuando las personas no están conformes con la forma y el tamaño de su ombligo, pueden recurrir a la umbilicoplastia o cirugía de ombligo. Es por eso que es considerada una cirugía plástica estética.



De acuerdo con la página web de Plástica Colombia, una institución dedicada a ofrecer estos servicios, la umbilicoplastia puede emplearse para cambiar la forma del ombligo e incluso para modificar su posición en el abdomen.



Según información, entre otras razones que pueden impulsar a una persona a realizarse esta intervención están algunas lesiones posparto y cicatrices que quedan después de retirarse piercings en dicha zona.



También pueden corregirse algunas características que vienen desde el nacimiento, aunque se enfatiza en que para el ombligo "no hay una forma exacta o correcta a nivel estético".

Alargamiento de extremidades



Son dos cirugías muy complejas que tienen la finalidad de alargar o acortar las extremidades por medio de la manipulación de la estructura ósea.



Pablo Wagner, traumatólogo de Clínica Alemana, que presta estos servicios, especifica en el mencionado sitio web que no necesariamente es una cirugía estética.



Cuando existe una diferencia de más de 1.5 centímetros entre una extremidad y otra puede conllevar a afecciones como lumbago, escoliosis compensatorias; dolores de cadera, rodilla y cervicales. Por eso, se debe corregir.



En la cirugía se puede utilizar anestesia regional o general y dura aproximadamente tres horas. "El paciente debe utilizar un fijador externo que se une a la extremidad afectada por medio de agujas percutáneas (especie de pernos)", se lee en el sitio web de Clínica Alemana.



La hospitalización es de alrededor de cinco días.

Transplantes de pestañas y de cejas



Aunque fue originalmente creada para pacientes con pérdida de los folículos pilosos en el área de las cejas y las pestañas a causa de un trauma, actualmente es realizada de manera estética para aumentar la densidad del cabello en esas áreas.



El doctor Jeffrey Epstein, de la Fundación por la restauración del cabello, explica en la página principal que el procedimiento implica la colocación de 50 a hasta 110 pelos en cada párpado superior, dependiendo de la cantidad existente de cabello y el tamaño y densidad deseados.



Generalmente se realiza anestesia oral o local, pero también se puede sedación crepuscular, y la operación tiene una duración de dos a tres horas.

Implantes de silicona en la cabeza



Luis de la Cruz, jefe del equipo de cirugía plástica de la Clínica La Luz de Madrid, explicó a 'ACB', de España, que esta técnica permite ganar altura sin pasar por la cirugía de alargamiento de piernas, que resulta traumática en algunos casos.



La alternativa no es apta para personas con cabezas muy alargadas porque ahí es donde se ponen los centímetros de altura. "La prótesis se coloca entre el cuero cabelludo y el hueso del cráneo a través de una pequeña incisión de 5 centímetros", especificó el doctor.



También afirmó que todo el proceso se realiza bajo sedación intravenosa y anestesia local.

Implantes de bíceps



Clínicas Renacimiento son centros de salud de España especializados en cirugía estética. Entre su catalogo de procedimientos quirúrgicos están los implantes de bíceps y tríceps.



El primero se realiza mediante una incisión pequeña en el pliegue de la axila, se hace espacio debajo del músculo y se coloca un implante. En el caso del segundo, la incisión se hace en la parte interna del brazo, cerca del codo.



Una vez colocado el implante, se sutura la incisión. El procedimiento en sí lleva aproximadamente una hora.



Esta cirugía es recomendada para pacientes que han sufrido traumatismos y quieren alcanzar un equilibrio normal de masa muscular.

Cambio de color de ojos



De acuerdo con la Clínica Baviera, especializada en oftanmología, existe un procedimiento que permitiría cambiar el color de los ojos de forma permanente. En este se utiliza un láser que actúa sobre el iris.



Eso sí: esta intervención quirúrgica es muy reciente.



​Aunque en algunos países está permitida, la clínica no recomienda realizarla porque no ha sido lo suficientemente probada para poder afirmar que no pueda producir efectos nocivos para la vista.

Alargamiento de dedos



Clínica Planas, con sedes en Barcelona y Madrid (España), es experta en cirugía estética y explica que la intervención consiste en estirar el dedo a través del injerto de hueso que puede ser obtenido del paciente, o si es necesario de un banco de huesos.



"El injerto de hueso se prepara en la forma y tamaño deseados, y después se injerta para restaurar la forma correcta y la longitud del dedo", se lee en el sitio web oficial.



Esta reconstrucción de los dedos del pie busca alargar los dedos y dar un aspecto más armonioso.

Cirugía estética íntima



Son varias las intervenciones quirúrgicas que buscan 'mejorar' algunos aspectos de los genitales de los pacientes.



Según la Clínica Norte, especializada en cirugía plástica y cosmética vaginal, la histerectomía vaginal, por ejemplo, permite la extracción del útero a través de la vagina. La labioplastia, que es una de las más comunes, intenta hacer más estéticas a la vista las áreas de la vulva y de la vagina.



En el caso de los hombres está la fismosis que, según aseveró el cirujano especialista en cirugía plástica y estética masculina Joaquim Suñol en su sitio web oficial, tiene el objetivo de eliminar parte de la piel que recubre el pene, sin necesidad de extirpar toda la piel del prepucio.



También está el conocido alargamiento de pene, que "consiste en cortar un ligamento de la base del pene para hacerlo más largo: unos 2,5 centímetros, aproximadamente, cuando está flácido.", reportó la 'BBC'.