Body Positive: Lele Pons muestra orgullosa su celulitis con una serie de fotos en Instagram

Pese a que por mucho tiempo la industria del espectáculo se promovió una imagen de “perfección”, últimamente las celebridades que unieron para fomentar un mensaje de amor propio, body positive y aceptación a sus seguidores.

Tal es el caso de la influencer Lele Pons que mostró orgullosa su celulitis en sus redes sociales.

Eleonora Pons Maronese, mejor conocida como Lele Pons, inició su carrera hace algunos años en las redes sociales y, desde entonces no ha parado.

La creadora de contenido de 25 años compartió hace un tiempo que debido a su físico sufrió bullying en la secundaria, pero eso no ha impedido que se acepte. Y, muestra de ello, es la serie de fotografías que compartió el pasado 21 de abril, a través de su cuenta de Instagram, donde se le ve utilizando un mini short negro de lycra, mostrando su celulitis e, incluso, haciendo un acercamiento a esta, además, de no utilizar maquillaje.

Más allá de su imagen lo más importante fue el mensaje con el que va acompañado el post: “Muestra tu celulitis, exponiéndome! ¡Siempre he sido súper insegura cuando se trata de mi celulitis! Trato de ocultarlo tanto como puedo en las fotos. Pero hoy no lo haré! Esta soy yo natural. A quién le importa si los demás juzgan... Acéptate y ten confianza”.

Sin duda, un mensaje que muchas de sus seguidoras necesitaban leer, pues a las mujeres siempre se les ha exigido ser “perfectas”. Es por ello que aumenta la presión por alcanzar ciertos estándares de belleza, afectando así la autoestima.

Y quién mejor que una celebridad para promover la realidad de los cuerpos.

Esta no es la primera vez que Lele comparte fotografías sobre su físico, enviando mensajes de aceptación y confianza pues, además de las fotos, la también cantante compartió una historia con un video de su celulitis y en diversas ocasiones ha posteado en sus redes sociales su cuerpo al natural.



Incluso la influencer no se avergüenza de su pasado, pues ella misma se ha encargado de publicar su imagen antes de la fama y de la llegada de los arreglos estéticos, sin ocultarlo, siendo así una mujer muy segura.



Movimientos como el body positive y amor propio, brindan a las mujeres mayor confianza y autoestima, y es que dado que las celebridades, al moverse en un entorno donde se les exige “belleza” parecen estar fuera de la realidad, cuando se muestran y aceptan al natural, más personas se sienten identificadas y seguras, así que no podemos más que aplaudir la tendencia de mostrarse tal cual somos.