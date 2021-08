La BBC dispuesta a donar 1.5 millones de euros por la entrevista de Lady Di en 1995

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El servicio publico de radio y televisión del Reino Unido dio a conocer que está dispuesta a realizar un donación de 1.5 millones de euros a una organización benéfica elegida por la familia real británica, como una forma de compensar el error que cometieron en torno a la manipulación de la que fue objeto la princesa Diana de Gales en 1995 para conceder la entrevista más famosa que realizó.

En esta. la princesa declaró que su matrimonio con el príncipe Carlos era de tres, refiriéndose a la entonces relación extramarital que él mantenía con Camila Parker-Bowles, su ahora esposa y duquesa de Cornualles.

Según lo que ha podido confirmar “The Mail on Sunday”, el monto determinado corresponde al total obtenido por la BBC en la venta de los derechos globales de la entrevista y a las compensaciones que se han estimado oportunas. No obstante, no se dieron a conocer los términos exactos de la donación ya que aún el ente público está trabajando en ellos, pero todo parece indicar que el dinero saldrá de la subsidiaria comercial BBC Studios, la compañía que crea, desarrolla, produce, distribuye, trasmite, financia y vende contenido en todo el mundo.

Lo que sí se aclaró es que la BBC le daría el poder a William y Harry, los dos hijos que tuvo Diana con Carlos de Gales, sobre qué hacer con la donación millonaria. Se prevé que ambos príncipes sigan el consejo de su tío Charles Spencer, quien comentó hace un tiempo que la compañía debería destinar parte de las ganancias con la transmisión de la entrevista, a algunas ONG que fueron promovidas por su hermana.

“Es una decisión digna de admirar, aunque obviamente no puede deshacer el daño que se ha hecho, ni borrar la culpabilidad de la BBC”, dijo Rosa Monckton, amiga cercana de la fallecida princesa Diana al conocer de las intenciones de la empresa británica.

Fue el pasado jueves 20 de mayo, que una investigación privada del juez retirado del Tribunal Supremo, John Dyson, concluyó que el periodista Martin Bashir utilizó métodos “engañosos” para obtener la entrevista con la princesa Diana, la cual se transmitió durante el programa "Panorama" en 1995 y que fue seguida por 23 millones de personas.

“Aunque el informe indica que Diana, princesa de Gales, era favorable con la idea de realizar una entrevista con la BBC, está claro que el proceso de obtención de la entrevista no estuvo a la altura de lo que el público tiene derecho a esperar. Lo sentimos verdaderamente”, dijo en un comunicado que emitió el actual director general de la BBC, Tim Davie, aceptando la resolución de la investigación.



Además, se sabe que la persona que denunció el engaño de Martin Bashir, Matt Wiesler, recibirá por parte de la BBC una compensación de un millón de euros aproximadamente