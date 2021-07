Barbra Streisand y el príncipe Carlos, ¿un romance que no pudo ser?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Barbra Streisand dijo una vez que, si ella hubiera jugado bien sus cartas, “sería la primera princesa judía”. Es que el príncipe Carlos y la actriz y cantante se conocieron durante la época en la que él era uno de los solteros más codiciados del mundo. La duda es: ¿hubo algo entre ellos?

De acuerdo con el diario británico The Times, el heredero de la corona se refirió a ese vínculo. Mientras Carlos seleccionaba su música favorita para un programa de la Asociación de Radiodifusión del Hospital, donde eligió el tema Don´t rain on my parade –de la cantante mencionada-, dejó comentarios reveladores.

Carlos aseguró que tiene “recuerdos especiales” de Streisand y que siempre estuvo cautivado por su talento. También recordó cuando se conocieron. “En 1974, cuando estaba sirviendo en la Royal Navy y era un joven teniente en la fragata HMS Júpiter, llamamos a la base de la marina de Estados Unidos en San Diego, California. Ella estaba haciendo la película Funny Lady en los estudios de Warner Bros y tuve la suerte de visitar el set y de encontrarme con ella”, rememoró. El cara a cara, uno de los más recordados -y comentados- de la época, quedó fuera de The Crown, aunque los memoriosos no lo olvidan.

Barbra Streisand y el príncipe Carlos, en 1974, cuando se conocieron en Hollywood

Foto: La Nación

En 2019, Barbra reveló fotos junto a Carlos y confesó que podría haber tenido un “vínculo interesante” con el príncipe. Cuando se encontraron por primera vez, él tenía 26 años y ella 32 años y más de una persona de la realeza asegura que el heredero estaba profundamente enamorado. Aunque nunca lo terminaron de confirmar, se dice que tuvieron una serie de encuentros más que amistosos en esa época.

Pasados los años, se volvieron a ver en 1994 cuando Barbra Streisand cantó en un concierto benéfico organizado por Carlos en el estadio de Wembley. Meses más tarde, coincidieron en Los Ángeles y aseguran que tuvieron un encuentro en el Hotel Bel Air y, al año siguiente, ella lo visitó en su casa de campo, cuando él ya estaba separado de Diana.