El baby boom de las celebridades en cuarentena, ¿casualidad?

Jude Law y Phillipa Coan, Gigi Hadid y Zayn Malik, Joaquin Phoenix y Rooney Mara son algunas de las parejas populares que han anunciado que serán padres a final de año, pero no las únicas.

Ya ocurrió durante el apagón en Nueva York de 1966, los nacimientos que tuvieron lugar nueve meses después se relacionaron con este corte de suministro eléctrico. Cuando comenzó el confinamiento los sociólogos vaticinaban un porcentaje alto de divorcios cuando finalizara y, por otro lado, un número elevado de embarazos.

Lo cierto es que algunas de las parejas más populares del cine y de la moda han decidido dar el paso antes de la pandemia aunque han comunicado que ampliaban la familia durante este tiempo. Un buen momento personal que se ve favorecido por la incertidumbre de un sector, el cine y la moda, que no sé sabe cuándo va a comenzar a pleno rendimiento.

Los últimos que se han sumado al "baby boom" ha sido la pareja formada por el actor británico Jude Law y su esposa, la psicóloga Phillipa Coan.

El protagonista de "The Young Pope", del director Paolo Sorrentino, ya es un padre experimentado, pues este bebé es el sexto para el actor de 47 años.

Durante su matrimonio con la actriz y productora Sadie Frost, de la que se separó en 2003, nacieron Rafferty (23), Iris (19) y Rudy (17).

Además, con la modelo Samantha Burke tiene a Sophia (10) y con la cantante Catherine Harding a Ada (5), que nació después de que sus progenitores se habían separado. El actor, ha encadenado una relación con otra, pero siempre tiene tiempo para disfrutar de vacaciones con sus hijos, especialmente cuando eran pequeños. Ahora los dos mayores despuntan en el mundo de la moda, además de sacar buenas notas en sus estudios, como destaca orgullosa su madre en las redes sociales.

Gigi y Zayn

Gigi Hadid y el cantante británico Zayn Malik también serán padres. La modelo ya estaba embarazada de algunas semanas cuando desfiló en la Semana de la Moda de París, así lo confesó en sus redes sociales, mientras asistía a un encuentro virtual sobre cómo se maquillaba con una de sus estilistas de cabecera.

"Nunca me he sometido a ningún relleno estético, es simplemente la naturaleza", dijo mientras mostraba un rostro más redondeado, luciendo una amplia camisa rosa chicle que no dejaba ver los cambios en su anatomía.

En su día, algunos medios acusaron a la modelo de retocar su rostro, durante aquellos días de desfiles, pero hasta ahora Hadid no había realizado ningún comentario sobre ello.

Para la pareja este será su primer hijo después de cinco años de relación.

Rooney Mara y Joaquin Phoenix

La última gala de los Óscar unió finalmente en una fotografía a Joaquín Phoenix y Rooney Mara comiendo una hamburguesa tras la ceremonia. Una pareja muy celosa de su intimidad, que según han declarado quienes los conocen, estaban condenados a encontrarse y entenderse.

Hace pocos días, una fuente cercana a ambos confirmó que esperan su primer hijo.

Como consecuencia de la pandemia, la mayoría de rodajes se han visto obligados a suspender su actividad, como le ha pasado a la protagonista de "María Magdalena", entre ellas el rodaje de la última película de Mara, "El callejón de las almas perdidas ", una nueva versión dirigida por Guillermo del Toro del clásico de 1947.

A la lista de papás primerizos se unieron en marzo Katy Perry y Orlando Bloom y David Bisbal y su esposa la modelo venezolana, Rosanna Zanetti.