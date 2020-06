Así ha afectado la cuarentena a los ‘millennials’

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La pandemia del nuevo coronavirus se está convirtiendo también en un problema de salud mental. El distanciamiento social para evitar la propagación del virus es una de las causas de esta problemática.



Según una encuesta del Grupo de Estrategia Benenson, el 55% de las personas encuestadas aseguraron que la emergencia ha afectado su salud mental.



Un informe de ‘Business Insider’, por su parte, evidenció que los estadounidenses de todas las edades están sintiendo la carga emocional de la pandemia, sin embargo, son los ‘millennials’, nacidos entre 1981 y 1996, quienes representan un grupo particularmente vulnerable.



Esta generación ya estaba sufriendo un deterioro de la salud mental, por lo que la 'nueva normalidad' de la vida en cuarentena incrementa la soledad y la ansiedad que muchos ‘millennials’ ya han sentido. A continuación, algunos aspectos de cómo ha afectado la cuarentena a estas personas:



Riesgo de problemas de salud mental a largo plazo



La cuarentena y el distanciamiento social son un riesgo para la salud mental de esta generación, así lo afirmó el psicoterapeuta Tess Brigham, en un artículo para 'Cnbc'.



El psicoterapeuta escribió que algunos de sus clientes, que hacen parte de esta generación, le dijeron que se han sentido "paralizados" durante la pandemia.



Según un informe de 'NRC Health', es probable que la Generación Z, nacidos de 1997 en adelante, y los ‘millennials’ reporten un empeoramiento en su salud mental durante la pandemia.



Esto se debe, en parte, a que son generaciones que ya habían experimentado un aumento de la depresión antes de que comenzara la crisis sanitaria global.



Desde 2013, los 'millennials' han incrementado un 47% los diagnósticos de depresión. La tasa general aumentó del 3% al 4,4% entre los jóvenes de 18 a 34 años.

Aumento en las muertes por 'desesperación'



Aunque no hay datos disponibles sobre las tasas de suicidio entre la generación durante la pandemia, es posible que la crisis pueda crear mayores riesgos de suicidio o muertes relacionadas con drogas y alcohol, según Jonathan Singer, profesor asociado de Trabajo Social en la Universidad Loyola, de Chicago, y presidente de la Asociación Estadounidense de Suicidología.



Según ‘Business Insider’ ya se han reportado suicidios, particularmente entre los trabajadores médicos de primera línea de todas las edades.



Un ejemplo es el caso de John Mondello, un joven, de 23 años y empleado de los Servicios Médicos de Emergencia del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, quien había estado en el trabajo menos de tres meses antes de suicidarse.

Más propensos a sentir ansiedad



Según una encuesta de la 'American Psychiatry Association' de 2018, los 'millennials' son la generación más ansiosa y la ansiedad es más frecuente entre las mujeres que los hombres.



Además, los síntomas de trastorno de estrés postraumático, confusión e ira fueron vinculados con la cuarentena, según un estudio publicado en marzo en ‘The Lancet’.



Por otro lado, los ‘millennials’ no quieren infectarse del virus. Una encuesta de la compañía de información al consumidor 'Staance' encontró que el 53% estaban preocupados por contraer el coronavirus.

Un incremento en el sentimiendo de soledad



Los 'millennials' ya son una generación solitaria y el aislamiento por la cuarentena está exacerbando eso. Según una encuesta de ‘YouGov’, el 30% de los ‘millennials’ dijeron que siempre o con frecuencia se sentían solos, en comparación con el 20% de la Generación X y el 15% de los ‘boomers’.



Más 'millennials' informaron en la encuesta que no tenían conocidos, amigos, amigos cercanos o mejores amigos.



Además, no siempre tienen a alguien con quien compartir sus cargas mentales y tienen menos probabilidades de tener apoyo social que otras generaciones, ya que se casan más tarde y están menos conectados con comunidades políticas o religiosas, según ‘Time's Ducharme’.



Nada de esto es una buena receta junto al distanciamiento social, que puede tener un efecto aún mayor en los 'millennials' que viven solos o que luchan contra la ansiedad o la depresión.



"Muchos de ellos ya se sienten desconectados socialmente, y esto exacerba los sentimientos actuales que estas personas ya tenían", dijo a ‘The New York Times’ Benjamin F. Miller, psicólogo y director de estrategia de Well Being Trust, una fundación nacional enfocada en salud mental y espiritual.

El estrés está aumentando



Los ‘millennials’ han tenido en cuenta el hecho de que sus padres están envejeciendo y les preocupa que se infecten con el nuevo coronavirus, pues muchos tienen papás que caen en la categoría de alto riesgo para el coronavirus: las personas mayores de 60 años.

​

Además, el riesgo de coronavirus aumenta con la edad, haciendo que las personas de entre 80 y 90 años, para muchos de ellos sus abuelos, corran el mayor riesgo. Lo anterior genera más estrés en ellos.



Según ‘Business Insider’, varios dijeron estar preocupados por la salud de sus padres y expresaron su frustración al tratar de persuadirlos para que se quedaran en casa.



También fueron más propensos que cualquier otra generación a decir que se encuentran preocupados por la salud mental de sus padres, según el informe de 'NRC Health'.

El dinero se ha convertido en una preocupación mayor



Para muchos 'millennials' el dinero es una preocupación particular en este momento de gran desempleo. Esta generación ya ha enfrentado desafíos financieros como las deudas de préstamos estudiantiles, atención médica, cuidado de niños y viviendas caras.



Los despidos relacionados con la pandemia han causado más estrés financiero entre los ‘millennials’ afectados, quienes pueden experimentar "depresión de desempleo", según informó ‘Business Insider’.



Sumado a esto, una encuesta reciente realizada por 'Bankrate y YouGov' encontró que han reducido activamente sus gastos más que otras generaciones durante esta crisis económica.

Mayor consumo de comida y alcohol



Es probable que los 'millennials' coman más para afrontar la crisis sanitaria.



Según una encuesta de 'Morning Consult', el 28% de los adultos estadounidenses dijeron que estaban comiendo más durante la cuarentena, mientras un 33% de los 'millenials' encuestados dijeron que estaban recurriendo a este mecanismo.



También tienen más probabilidades que otras generaciones de beber alcohol durante la pandemia. El 25% dijo que había recurrido al alcohol, mientras que el 16% de los adultos estadounidenses dijeron que habían estado bebiendo más.