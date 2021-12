Así se vive en el departamento más pequeño de Nueva York: todo en siete metros cuadrados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quienes viven en monoambientes saben qué es habitar espacios pequeños. Sus muebles caben en superficies de entre 20 y 30 m² y buscan optimizar lo máximo posible la habitación. Para mostrar qué es un lugar diminuto, AJ Webber publicó en TikTok cómo vive en su departamento de apenas siete metros cuadrados.



En el barrio neoyorquino de West Village, EE.UU, AJ Webber hizo un tour virtual para mostrar cómo es su apartamento en Manhattan. En un video de 46 segundos que ya suma 5,6 millones de me gusta, inició el contenido al enunciar “así es cómo se vive en el departamento más pequeño de Nueva York”.

El joven advirtió a sus seguidores que bajaran sus expectativas, porque lejos del brillo y el glamour que las películas venden sobre el estilo de vida en la Gran Manzana, la realidad puede ser más dura. Así es como abre la puerta y muestra los pocos metros que conforman la habitación en la que vive.

Al entrar, Webber primero se topa con un lavatorio y un espejo decorado con luces navideñas. A continuación, una heladera pequeña tiene encima un microondas, que a su vez está debajo de una estantería con dos niveles donde guarda vajilla como un tazón y un plato y también almacena comida. Al costado de la heladera colocó una cama cucheta que decoró con una lámpara de lava y un teclado para tocar música en su tiempo libre. En el espacio restante, el joven ordenó su ropa en un placard y puso una estantería para organizar sus libros y el resto de sus pertenencias.

Vivir en un lugar tan acotado no es para cualquiera. “Bajé mis expectativas y, aún así, eran demasiado altas”, opinó un espectador del video entre los otros más de 35.000 comentarios. “Mi dormitorio es más grande que eso”, agregó otro usuario.



Después de ver el recorrido, muchos seguidores no pudieron evitar notar la falta de una parte esencial de cualquier vivienda. Estos preguntaban por el baño, espacio que no apareció en ninguna parte del video, ante lo que el joven volvió a responder con tono de chiste: “¿No vieron la ventana?”.



Resulta que su unidad no tiene baño privado, sino que la única opción de sanitario que tiene es un baño compartido que usa en conjunto con el resto de los habitantes del edificio. Sobre este punto, aclaró que no hay jabón y que cada uno debe llevar su propio papel higiénico.

Frente a este panorama, la pregunta de cuánto está pagando Weber por sus siete metros cuadrados resonó entre los seguidores. Si bien no respondió con un número concreto, los valores del mercado llevarían a calcular que el alquiler de un dormitorio de esas dimensiones e instalaciones cuesta por mes aproximadamente US$ 1.600.



Más allá del precio que esté realmente abonando, uno de los usuarios se limitó a reflexionar que “Lo que esté pagando es demasiado”. Si bien el caos es notorio, Weber admitió en una publicación anterior que lleva apenas un mes habitando ese departamento en Nueva York.