Ansiedad y pasas: ¿qué relación hay entre ellas y cómo pueden ayudarte?

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la ansiedad se caracteriza por ser "un sentimiento de aprensión, incertidumbre o tensión que surge de la anticipación a una amenaza imaginaria o real". Sus estudios han demostrado que una octava parte de la población total del mundo se ve afectada por este padecimiento.

La ansiedad es normal ante algunas situaciones. Sin embargo, cuando se torna excesiva, recurrente e injustificada, puede tratarse de un trastorno con impactos nocivos en la calidad de vida de las personas que lo padecen. Por tales razones es importante tratar de prevenir o disminuir sus efectos.

Tratamientos contra la ansiedad



Para comenzar a tratar este padecimiento, la Clínica Mayo recomienda consultar a tu médico general para averiguar si tu ansiedad está relacionada con tu estado físico. De acuerdo con los síntomas que presentes, es posible que te canalicen con un especialista en salud mental o un psiquiatra que pueda darte un diagnóstico certero y un tratamiento especial.

Otra opción viable, si sientes que tu nivel de ansiedad está fuera de control, es consultar a un psicólogo u otro profesional de la salud mental que pueda diagnosticar y brindar asesoramiento con métodos como la terapia de habla.

Es importante señalar que para descubrir cuál es el mejor tratamiento para ti, deberás consultar y probar las opciones que ofrecen los especialistas correspondientes.

Los dos tratamientos más utilizados para los trastornos de ansiedad son la psicoterapia y los medicamentos. Una combinación de ambos ha demostrado traer mayores beneficios. Sin embargo, también existen alternativas naturales con buenos resultados en el combate a este padecimiento, mismas que puedes probar de una manera segura y como complemento a tu tratamiento indicado por un profesional.

Hoy te contamos los beneficios de un pequeño fruto cuyos efectos contra la ansiedad han sido estudiados y que puede ayudar considerablemente a reducir este padecimiento. Estamos hablando de las famosas uvas pasas. Conoce todo sobre las propiedades de este fruto seco.

Las propiedades de las pasas y sus beneficios contra la ansiedad



Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la familia vitaceae Linn (uvas), es una fruta que contiene varios fitoquímicos dinámicos de importancia farmacológica. Los registros más antiguos del uso de productos de la uva por parte de los seres humanos se remontan al 3500 al 2900 a. C.



El estudio explica que los frutos secos nos aportan varios beneficios para la salud pues contienen grasas saludables, fibra, proteína vegetal e hidratos de carbono que tienen un impacto positivo en nuestro organismo. En el caso específico de las uvas, estas tienen propiedades antioxidantes, anticancerosas y antimutagénicas, son cardioprotectoras, antiulcerosas, antiinflamatorias y antialérgicas.



Asimismo, un estudio científico realizado por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica en Estados Unidos, demostró que los frutos secos incluyen flavonoides y estilbenoides. Los flavonoides poseen propiedades ansiolíticas, por lo que se considera que las pasas pueden ser útiles para tratar la ansiedad.



Las pasas también son ideales como colación pues reducen las ganas de comer. Este fruto genera una sensación de saciedad que favorece el equilibrio energético del cuerpo y evita que se consuman más calorías y grasas de las necesarias. Es decir que es una opción ideal para las personas que padecen de ingesta de alimentos por ansiedad.



Y el combate a la ansiedad no es el único beneficio de las pasas. La Clínica Baviera comparte que estas contienen altos niveles de magnesio, calcio y otros nutrientes que ayudan a fortalecer los huesos y favorecer el cuidado dental. Además, sus fitonutrientes se encargan de proteger la vista de los efectos de la oxidación que ocasionan presbicia, glaucoma o cataratas.



Así que ya lo sabes, los beneficios de las pasas son ideales para mejorar tu salud y tratar la ansiedad. No dudes en incluirlas en tu alimentación. Puedes acompañarlas con ensaladas de fruta o ensaladas verdes, también como pequeña colación entre comidas o simplemente comerlas como snack.



No obstante, no dejes de consultar a un especialista si consideras que necesitas ayuda para tratar tu salud mental.