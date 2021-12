El estado de ánimo, ¿puede cambiar y mejorar con tan solo un corte de pelo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante la pandemia muchos han tomado la decisión de cortarse el cabello. Pese a que un cambio de look no es una terapia que soluciona los problemas, en ciertos casos, puede causar bienestar.

Así lo señalan dos psicólogos expertos en imagen, Elena Dapra y Domingo Delgado, en la revista digital Vogue España, quien elaboraron una lista de razones por las que un cambio de look nos hace sentir mejor.

El pelo aporta bastantes dosis de bienestar . La psicóloga Elena Dapra asegura que con pequeñas acciones realizadas sobre el pelo se logra conseguir bienestar y si uno se equivoca pues vuelve a crecer. “Los cortes de pelo pueden ser reflejo de procesos de cambio interiores, pero de la misma manera que para hacerse un tatuaje es recomendable que haya acabado ese proceso de cambio interior para no hacerse lo que llamo ‘un tatuaje de la emoción’, con el pelo no es necesario esperar a que el proceso de cambio haya terminado. Basta con pararse y contar hasta 10 antes de hacerlo”, explica la especialista.

Es una herramienta más en un proceso de cambio interno . Dapra apunta que durante la pandemia estuvimos en una etapa de “indefensión” debido a que no podíamos hacer nada para cambiar la situación por lo que quisimos superar esta fase con un cambio de look. “Cuando estamos generando un cambio interno, el pelo también puede ser la expresión externa de ese cambio. Al final buscas removerte, no quedarte en el mismo sitio, y el pelo es un cambio fácil y barato”, apunta.

Puede ser otra forma de trabajar la autoestima . Vogue apunta que la Universidad de Yale confirmó que “el pelo nos puede hacer sentir más seguras y más fuertes”. Sobre este punto, Elena Dapra afirma que cuando se está trabajando la autoestima, todo sucede de manera natural y el cambio de look también puede llegar. “El exterior siempre es reflejo del interior. No es banal cómo nos peinamos, cómo nos maquillamos, cómo caminamos”, añade.