Análisis a los gestos de Meghan Markle revelan sus reales sentimientos por Isabel II

Meghan Markle y el príncipe Harry comunicaron hace ya dos años su alejamiento de los deberes reales. Días después del anuncio formal, se realizaron varias reuniones en lo que se conoció como la Cumbre de Sandringham entre Harry, la reina y los príncipes Carlos y William.

Luego de estas conversaciones, la monarca aceptó la decisión de su nieto y su esposa de alejarse de la familia real y dijo en ese momento: “Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la mi familia”.

La medida puso fin al poco tiempo de Meghan como miembro de la realeza, que había comenzado alrededor de 18 meses antes. Durante ese corto lapso de tiempo, la duquesa de Sussex tuvo el raro honor de acompañar a la reina en un día completo de compromisos y las dos juntas viajaron a Chester en junio de 2018, a un mes de la boda con Harry.

En ese día de compromisos conjuntos con la reina, al parecer, según sus gestos, Meghan mostró lo que realmente sentía por su majestad. Al menos eso se desprende de un especialista en gestos no verbales que apuntó sin filtro contra la entonces saliente duquesa.

La reina y Meghan se dirigieron al noroeste de Inglaterra en el Royal Train y, entre sus actividades, estuvo la de asistir a la inauguración de un puente, el Mersey Gateway Bridge.

Ese día, la pareja parecía estar de buen humor y fueron fotografiadas sonriendo juntas. Un experto en comunicación no verbal dijo que Meghan hizo varios gestos sutiles con las manos que revelaron sus verdaderos sentimientos hacia la monarca. La experta, llamada Judi James, le aclaró a The Mirror: “Por las sonrisas congruentes y espontáneas de la reina quedó claro que estaba encantada de tener a su nueva nieta a su lado en esa visita”.



Y agregó: “Meghan, en cambio, parecía bastante nerviosa al principio. Sin embargo, cuando salió tímidamente del tren, usó un poco de gesticulación más tentativa de lo habitual. Sin su esposo el príncipe Harry para abrazarla, hubo un notable aumento en el autocontrol de la duquesa, lo que sugiere que todavía estaba asombrada de lo cariñosa que podía ser la monarca”.



De todas maneras, desde que Harry y Meghan se mudaron del Reino Unido a Estados Unidos, sus relaciones con varios miembros de la realeza parecen haberse enfriado. Pero la pareja no ha tenido más que elogios para la reina tanto es así que en junio, cuando nació su hija, le rindieron homenaje al llamarla Lilibet, el sobrenombre de la monarca.



El autor especialista en realeza, Omid Scobie, le dijo a Good Morning America el verano pasado: “Cuando se trata de la relación con la reina, es tan fuerte como siempre. Harry y Meghan no sienten más que amor por ella. Que llamen a su hija con el apodo de Isabel nos da una idea de lo cercana que es la relación entre ellos”.