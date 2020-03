Ana Gu y sus recomendaciones para ordenar los juguetes con nuestros hijos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ante la situación #yomequedoencasa los chicos están sin clases y seguramente muchas familias ya han armado una planificación para que estos días sean más llevaderos. ¡Si no hiciste ningún plan, te recomiendo que lo hagas!

Dentro de esa rutina, ¿por qué no incorporar la organización y el orden de los juguetes? Si adultos y niños hacen esta tarea juntos, puede ser una actividad divertida y, de paso, una gran oportunidad para que ellos aprendan y disfruten del orden.

No se queden con que será una tarea aburrida, que no les guste hacer ¡y a nosotros tampoco! Desde chicos en el jardín le enseñan a guardar cada cosa en su lugar. Sí, ya sé que están cantando bajito la canción “a guardar, a guardar, cada cosa en su lugar”. Bueno, aprovechemos ese empujoncito para continuar en el aprendizaje de ordenar, que se vuelva un hábito, una rutina, algo tan común que lo hagan solos. ¡Al principio puede parecer difícil, pero se aprende y puede lograrse!

¿Qué tal si ordenamos los juguetes con nuestros hijos? Te dejo alguna idea de cómo guardarlos y ayudarlos a ordenar.

*Empezar por etapas. No es recomendable sacar todo junto, por ejemplo, un día se ocupan de los peluches y, al otro, de los juegos de caja.*Lugares. Aprovechar los sitios de guardado que sean accesibles para ellos.

*Espacio. Contarles que hay que hacer espacio para que puedan tener nuevos juguetes. Es el momento para revisar que juguetes ya no usan, porque no son para su edad, porque están rotos o simplemente porque tienen muchos y el lugar de guardado ya no alcanza.

*Decisión. Hay que darles tiempo y espacio para que los niños sean capaces de decidir cuáles son los juguetes importantes para ellos y cuáles ya no lo son. Comenzar a seleccionar qué se dará y qué quedará en su poder.

*Respetar sus decisiones, puede ser que hoy no estén preparados para deshacerse de un juguete, pero tal vez el mes que viene sí.

*Ordenar por categorías.

*Usar contenedores, baúles y repisas.

*Etiquetar para que encuentren y guarden más fácil.

*Explicarles lo importante que es donar y ser generosos.

*Trasmitirles que hay que regalar cosas en buen estado.

*Al momento de donar los juguetes ellos pueden acompañarnos. Así aprenden y sienten lo importante que es ayudar a otros, que vean que sus juguetes no se tiran, sino que otros niños seguirán jugando con ellos.

*Aprovechar a limpiar los estantes, cajones o contenedores antes de volver a guardar las cosas.

Si le enseñamos a descartar y a ser ordenados, los ayudamos a ser más independientes y organizados.

Ordená tu casa, ordená tu vida.