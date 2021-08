¿Qué alimentos te pueden ayudar a aumentar el deseo sexual?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) dio a conocer una serie de alimentos que ayudan a aumentar el deseo sexual y la libido.

Según la Clínica Mayo, “es natural que los hombres noten una disminución gradual del deseo sexual (libido) a medida que envejecen. El grado de esta disminución varía. Pero la mayoría de los hombres mantienen al menos algo de interés sexual a los 60 y 70 años.”

Por otro lado, “los deseos sexuales de las mujeres fluctúan naturalmente a lo largo de los años. Los altibajos generalmente coinciden con el comienzo o el final de las relaciones o con grandes cambios en la vida, como embarazo, menopausia o enfermedad”.

Sin embargo, se ha estimado que, en los últimos años, el deseo sexual en parejas un poco más jóvenes ha ido menguando.

María González Fernández, psicóloga del IMEO, explicó: "el estrés que experimentamos ha disminuido la libido (falta de deseo sexual)”.

"En el caso masculino la tensión severa y continuada puede disminuir en el varón los niveles de testosterona, dificultar la erección y ocasionar eyaculación precoz", puntualizó.

Ante esta situación, existen algunos alimentos que, debido a sus componentes afrodisíacos, estimulan el deseo sexual y ayudarían a revertir esta situación.

Entre estos están:



* Banana.

* Frutos del bosque.

* Chocolate negro.

* Zinc (pescado, marisco, huevos, lácteos).

* Vitamina C (tomate, kiwi).

* Selenio (cereales integrales y frutos secos).



Según ‘Boston Medical Group’, especialistas en salud sexual masculina, “algunos estudios han demostrado que los hombres con deficiencia de zinc tienen problemas de desarrollo en los testículos, así como menor cantidad de espermatozoides”.



De hecho, alimentos que tienen como componente este mineral ayudan a producir hormonas sexuales claves como la testosterona y la prolactina.



Además, la vitamina C, que está presente en el tomate y kiwi, también es eficaz en el aumento del deseo y del rendimiento. “Se descubrió en un estudio realizado por la Universidad de Texas que la Vitamina C aumenta el número de espermatozoides'', indicó Boston Medical Group.