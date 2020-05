Agudizaron su ingenio para poder abrazarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una familia inventó el "guante de abrazos". Un nylon grueso colgado sobre una cuerda separó a la mujer de su hija y nietos, pero gracias a la particularidad de dos mangas cerradas hacia cada lado, pudieron abrazarse. Ambas se colocaron enfrentadas y enfundaron sus brazos para agarrarse. Gritos de alegría y de muchas sonrisas llegaron con el abrazo. Luego fue el turno de acercar a los pequeños que también aprovecharon a compartir sus mimos.

Por su parte, Kelsey Pavelka, una maestra de segundo año escolar de Indiana (EE.UU) construyó una "Estación de abrazos de cuarentena". Así ella se coloca a un lado de la puerta y los alumnos del otro y pueden abrazarse. Después de cada muestra de afecto las superficies se desinfectan para que no haya contagios.

Una cortina y no mucho más, así solucionó esta familia es imperativo de no tocarse, pero sí sentir el afecto de padres, hijos y abuelos. "Necesitabamos mucho este abrazo, tanto que no nos importó que nos separara un nylon", contó Kathy Alamo a la cadena WSLS 10 (EE.UU.)

¿No te dan ganas de salir comprar nylon y cinta para hacer tu propia estación de abrazos? Si la hacés, mandanos tus fotos a: [email protected]