Agotador: así definió Billie Eilish su día a día con el síndrome de Tourette

En 2018 Billie Eilish reveló al mundo que cuando era una niña de 11 años fue diagnosticada con el síndrome de Tourette. Este es un trastorno neuropsiquiátrico que se desarrolla entre la infancia y la adolescencia y que se caracteriza por presentar múltiples movimientos físicos conocidos como tics, incluso, también pueden darse tic vocales.

“Nunca he mencionado [mi síndrome de Tourette] en Internet porque nadie piensa que soy 'deadass'. Además del hecho de que nunca he querido que la gente piense en Tourette cada vez que piensa en mí. Me he enseñado a mí misma formas de suprimir mis tics y ciertas técnicas para ayudar a reducirlos cuando no quiero distraerme en ciertas situaciones. No estaba planeando hablar de esto aquí, tal vez nunca, pero ha llegado a un punto”, escribió en su cuenta de Instagram la cantante luego de que comenzaron a viralizarse videos con sus tics en redes sociales.

Desde aquel momento, Billie no había vuelto a mencionar su padecimiento hasta ahora, durante la reciente entrevista que otorgó al presentador David Letterman para su programa de Netflix, “My Next Guest Needs No Introduction”.

Durante la conversación grabada, Billie presentó un tic, es decir, giró la cabeza y abrió la boca, una situación que desconcertó al entrevistador quien de inmediato preguntó: “¿Qué está pasando? ¿La mosca?”, a lo que Eilish respondió: “No, estoy teniendo un tic” y agregó: “Si me filmas durante el tiempo suficiente, vas a ver muchos tics. No me importa. Es realmente extraño, no he hablado de eso en absoluto”.

Ante la confesión de que casi nunca ha hablado del tema, David Letterman le preguntó si se sentía cómoda abordando el tema de su síndrome, a lo que Billie, que actualmente tiene 20 años de edad, contestó explicando que la reacción más común de la gente es reírse ante sus abruptos movimientos ya que, según ella, piensan que está tratando de hacerse la graciosa, una situación que la ha ofendido muchísimo durante años.

La ganadora de siete premios Grammy como “Álbum del año”, “Grabación del año”, “Canción del año” y “Mejor artista nuevo”, contó que otros cantantes le han confesado que también tienen el síndrome de Tourette pero que no podía mencionar sus nombres debido a que ellos no quieren hablar del tema.

“Para mí son agotadores”, dijo Billie al contar que actualmente sus tics han disminuido de forma considerable por el paso del tiempo y algunas técnicas que ha implementado por lo que sólo se le notan si se mantiene una conversación con ella durante un largo tiempo.