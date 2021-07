Adiós a la tregua: una nueva revelación hace tambalear la paz entre William y Harry

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La simpatía y cotidianeidad con la que los príncipes William y Harry se mostraron en los jardines del Palacio de Kensington para la inauguración de una estatua en honor a Lady Diana Spencer, en el día en que su madre hubiera cumplido 60 años, no durará mucho. Todo se debe a que nuevos detalles sobre la tensa relación entre los hermanos salieron a la luz.

De acuerdo con Omid Scobie, coautor del libro Finding Freedom, luego de que el duque de Sussex admitiera que se había distanciado de su hermano, los ayudantes de William comenzaron a “sembrar historias” sobre la salud mental de Harry. Las revelaciones iban a formar parte de un documental transmitido este domingo por ITV, pero finalmente, luego fueron eliminadas luego de que se advirtiera que eran “difamatorias”. Así lo informó el Daily Mail.

A pesar del recorte, los fragmentos fueron adelantados por el diario británico Metro y plantaron la sospecha respecto de la relación entre William y Harry.

“No fue coincidencia”



Según Scobie, quien es biógrafo y experto en realeza, “no fue coincidencia” que el momento en el que aparecieron ese tipo de historias sobre el hijo menor de Lady Di haya sido justo después de que Harry y Meghan diera una entrevista e hicieran referencia a sus luchas, en septiembre de 2019. En esa ocasión, los duques de Sussex se encontraban de gira por Sudáfrica y decidieron brindar una nota en la que hablaron abiertamente sobre sus sentimientos.



Incluso, durante esa entrevista la exactriz admitió que sentía que estaba ”sobreviviendo, no prosperando” y se emocionó cuando el periodista le preguntó “¿Estás bien?”, algo que ‘poca gente’ le consultaba.



Por su parte, Harry se refirió a la grieta que había con su hermano e indicó: “Inevitablemente, suceden cosas. Pero somos hermanos, siempre seremos hermanos. Ciertamente estamos en diferentes caminos en este momento. Siempre estaré allí para él y, como sé, él siempre estará allí para mí. Ya no nos vemos tanto como solíamos porque estamos muy ocupados, pero lo amo mucho. Como hermanos, ya saben, hay buenos días y malos días”.



Tras la emisión de esa explosiva entrevista, William comenzó a preocuparse por el estado de ánimo de su hermano. Según Scobie, la situación “no pasó desapercibida” y fue determinante en la grieta que se produjo entre ambos.



“Yo diría que no fue una coincidencia, porque poco después de que se emitió, incluso al día siguiente, hubo citas de fuentes que vinieron de un asistente principal del Palacio de Kensington diciendo que William estaba preocupado por la salud mental de su hermano”, aseguró el biógrafo. Sin embargo matizó: “Si William dirigió eso o no, nadie lo sabrá nunca, pero proviene de su casa de la que él es el jefe”.