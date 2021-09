Acuerdo con Netflix presiona a Meghan y Harry a tener "una vida exitosa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El príncipe Harry y Meghan Markle son el foco de muchas miradas desde que decidieron mudarse a los Estados Unidos hace más de un año. Luego de dejar sus puestos como integrantes senior de la familia real del Reino Unido, los duques están padeciendo una tremenda presión luego de firmar millonarios contratos con Netflix y Spotify.

Lo anterior fue una afirmación que realizó el experto en realeza Duncan Larcombe durante una entrevista que otorgó a la revista “Closer” y en la que dijo: “Con estos acuerdos, hay una tremenda presión sobre Harry y Meghan para que cumplan y tengan éxito en su vida en Estados Unidos”, comentó el hombre que fue editor real en “The Sun” y autor del libro “Prince Harry: The Inside Story”.

Larcombe hizo énfasis que tanto el hijo del príncipe Carlos de Gales y la fallecida princesa Diana, así como la actriz de profesión, han hecho todo lo posible desde su arribo al continente americano para llamar la atención mundial, tal y como quedó comprobando con la explosiva entrevista que ellos le dieron a la famosa presentadora Oprah Winfrey y en la que hicieron una serie de revelaciones en contra de la familia real.

Además, desde su residencia en Santa Bárbara, los duques de Sussex se han enfrascado en una lucha de declaraciones con el palacio de Buckingham acerca de temas polémicos como: las denuncias de maltrato laboral que pusieron en su contrata algunos trabajares de Meghan mientras ella formó parte de la familia real británica, así como por el nombre que ellos eligieron para su segunda hija Lilibet Diana.

“Han causado tal alboroto, tanto para la familia real como en los medios de comunicación, que realmente no tienen la opción de fallar. Sería la máxima humillación”, dijo Duncan, responsabilizando a los duques de Sussex de ser ellos los que elevaron su propia vara en términos mediáticos.

“Si Netflix no está contento y la producción no obtiene las audiencias que esperan, no les otorgarán otro contrato. Han entrado en un mundo comercial y es feroz”, comentó el experto en realeza.

A pesar de que su convenio con Netflix y Spotify se estima en más de 33 millones de dólares, al parecer eso no es completamente brillante, ya que según el periódico “The Times”, informó que el acuerdo entre los duques y Netflix está estructurado de una forma que van a recibir entre 1.85 y 3.7 millones de dólares como anticipo, y después ganarán más conforme estrenen programas.