"Una absoluta pesadilla": la verdad detrás de la foto familiar de los 70 años del príncipe Carlos 

La nueva biografía sobre Meghan Markle y el príncipe Harry, Finding Freedom (En busca de la libertad), sigue generando titulares en los medios de todo el mundo. La vida íntima de la realeza británica no pasa desapercibida y esta vez, se revelaron detalles sobre la relación del príncipe Carlos y el resto de la familia.



Según describe el libro de los autores Omid Scobie y Carolyn Durand, cuyo lanzamiento fue el martes pasado, tomar las fotografías oficiales del 70° aniversario de cumpleaños del padre de William y Harry en noviembre de 2018, donde se lo ve posando con su familia, fue una "absoluta pesadilla" para planificar.

En las fotos, el primogénito de la reina Isabel II aparece posando en un banco con su nieto sentado sobre sus rodillas, el príncipe George. Al lado se encuentra su esposa Camilla de Cornualles, con la princesa Charlotte, su otra nieta. Detrás de ellos, están parados el príncipe William y Kate Middleton, quien sostiene al tercer hijo, el príncipe Louis, y Harry y Meghan.

Según indicó el diario The Telegraph, que citó el libro, los príncipes William y Harry no hicieron "un gran esfuerzo para estar disponibles" ese día, lo que casi generó que el tradicional retrato familiar no pudiera llevarse adelante. Al parecer, la razón sería la "complicada" relación entre Carlos y el menor de sus hijos, Harry.