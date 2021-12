Ablandar zapatos y cuidar estampillas: las tareas más absurdas de los empleados de la reina 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace apenas unas semanas el palacio de Buckingham buscaba una persona para responder las cartas que los fanáticos de la realeza le envían a la reina Isabel.

La búsqueda finalizó pero eso no significa que las puertas estén cerradas para algún otro puesto: se calcula que la monarca tiene aproximadamente a unas 1200 personas a su servicio listas para ocuparse de cualquier tipo de actividades, desde las más básicas hasta las más extravagantes e incluso absurdas.

Entre estas últimas, se destacan algunas que sorprenden por su nivel de detalle y su condición al borde de la ridiculez.

Cortador de carne . El Grand Carver se ocupa de cortar la carne de la monarca directamente del plato debido a que, según el protocolo, la reina tiene prohibido cortar su propia comida.

Ablandador de zapatos. Quizás ahora no tanto debido a su avanzada edad, pero la reina pasa mucho tiempo parada en sus compromisos públicos, por lo tanto, sus zapatos deben ser cómodos. Por eso, antes de estrenar un par nuevo, primero pasa por los pies de una persona de talle idéntico a Isabel, que debe caminar por los pasillos del palacio para amoldar y ablandar la horma.

Guardián de estampillas . El padre de Isabel II, Jorge VI, era un gran coleccionista de estampillas. Cuando él murió no solo le dejó el trono, sino también su gran colección de sellos postales. En la década del 80, la reina creó este puesto tanto para mantener las piezas en buenas condiciones como para buscar nuevos ejemplares.

Conservadores de la hora . Son llamados así desde hace siglos. Estos empleados se dedican a darle cuerda a los más de 350 relojes que hay en el palacio de Buckingham tal como lo hacían en el pasado. Son dos personas que lo hacen una vez por semana.

Pulidores de mesas . Son una serie de servidores que tienen como única actividad el mantenimiento de las mesas del palacio: cuentan que algunas son tan largas que los empleados caminan sobre ellas con zapatos de papel.

Barredores del vestíbulo . El palacio cuenta con dos empleados dedicados a barrer la entrada hasta cinco veces al día.

Semanas atrás se conoció la noticia de que en el palacio de Buckingham se abrió una vacante para contratar personal de limpieza. El medio The Mirror detalló en un artículo que aquellos interesados en el puesto no se les pedía tener experiencia previa, aunque sí se les exigía que desempeñen sus tareas los siete días de la semana.



“Al unirse a nuestro equipo de profesionales en nuestras instalaciones en Londres, mantendrá, limpiará y cuidará una amplia gama de interiores y artículos, asegurándose de que se presenten de la mejor manera”, sostenía el aviso sobre el empleo. Sin embargo, muchos criticaron la búsqueda dado que la remuneración ofrecida no era muy buena.