Julia Proto, la uruguaya que cruzará el Atlántico contra el Cambio Climático

Julia Proto nació en Brasil pero se siente uruguaya. De hecho, viaja poco a su país natal porque toda su familia está radicada en Uruguay. Criada en Punta del Este, la joven de 23 años estudió periodismo en la Universidad de Navarra (España) y se enfocó en lo científico y el cuidado ambiental. Su inquietud por el cuidado del medio ambiente fue algo que siempre tuvo presente.

Hace unos meses siguió la historia del frustrado viaje de un grupo de jóvenes europeos que cruzaron el Océano Atlántico con el proyecto Sail to the COP (Navegando a la COP) para asistir a la reunión internacional Conferencia de las Partes (COP), el órgano supremo de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se planeaba realizar en chile. Finalmente la reunión se realizó en Madrid y tuvieron que cambiar el mar por las vías e hicieron “Rail to the COP” (en las vías a la COP).

El barco quedó en Sudamérica y una convocatoria llamó a jóvenes de América Latina que se animaran a cruzar el océano, con o sin experiencia como tripulantes de un velero.

“El velero llegó a América Latina y ahora tiene que volver a Europa, entonces hicieron un llamado para tender puentes entre Europa y América”, explicó Julia Proto a Eme de Mujer.

El 25 de enero, tras postularse, Julia descubrió que había sido seleccionada. Finalmente ayer zarpó desde Cartagena de Indias para realizar una aventura transatlántica y sumarse a la lucha contra el cambio climático en el proyecto ahora bautizado: Sail for Climate Action (Navegando por la acción climática).

Proto regresó a Uruguay para postularse a un trabajo en un organismo internacional cuya selección se retrasó. Mientras tanto se animó a aplicar a otras iniciativas; una de ellas fue Sail For Climate Action.

Pese a que se animó a la travesía, ella no tiene formación para tripular un velero, por lo que aprenderá en el camino. El lunes, la auto proclamada fernandina se trasladó a Colombia para asistir a la fiesta de despedida de la embarcación que finalmente zarpó ayer y hará un itinerario que los llevará primero por el Caribe, cruzará el océano Atlántico, para luego visitar distintos destinos de Europa.

Viajan 35 personas a bordo del buque Regina Maris

A bordo del barco viajan 30 integrantes del proyecto de 14 países diferentes, entre ellos indígenas latinoamericanos. Además de los acompaña cinco tripulantes y el propietario del velero de tres palos, el holandés Martin Duba, quien ya cruzó el Atlántico cerca de 20 veces en barco.

El grupo recalará primero en Jamaica y luego en Bermudas, donde se dispondrá a realizar el cruce del océano y pasarán alrededor de 15 días sin tocar tierra. El traslado de Bermudas hasta Azores —una isla de Portugal en el Atlántico Norte— será el más largo del viaje.

Una responsabilidad con la sociedad

Proto aseguró que siempre sintió inquietud por el cuidado del medioambiente. Según entiende, participar de este proyecto forma parte de su compromiso con la sociedad: “Creo que es mi responsabilidad, porque mi contexto familiar hace que tenga las necesidades básicas cubiertas y por eso puedo preocuparme también por estas cuestiones”, detalló.



La joven destacó que Uruguay trabaja desde 2009 en esta área, pese a que la industria nacional sólo tendría un 0,04% de responsabilidad en este tema y por eso siente la necesidad de divulgar las diferentes acciones.



A bordo de la nave y en particular durante el cruce del Atlántico, Julia y sus compañeros brindarán diferentes talleres. En su caso, se especializará en Agroecología: “Uruguay está muy avanzado en ese tema, así que tengo un tiempo para prepararlo y compartirlo con el resto de mis compañeros”, indicó.



Además de ganas de aprender y divulgar estas acciones, la uruguaya llevará el equipaje que solicitó la organización: prendas para soportar mucho calor y mucho frío, atuendos más elegantes para presentarse en las diferentes acciones formales que realizarán ante organismos internacionales. En su mochila viajará con infaltables para todos los uruguayos: mate y alfajores.