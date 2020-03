Tu vida sexual según tu mes de nacimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque no lo creas el mes de nacimiento de una persona puede influir en sus características al momento de relacionarse íntimamente con otro individuo. Buscá tu cumpleaños y descubrí qué te define.

Enero. Las nacidas en enero tienden a ser un poco conservadoras. Pero, si realmente les gusta una persona harán lo posible para que su relación prospere. A su vez, son conocidas por ser las más pervertidas en la cama.

Febrero. Las chicas de febrero son aventureras y pasionales, sin embargo no muestran esa chispa tan rápido. Conectar con ellas emocionalmente no es muy fácil, ni te expresarán sus sentimientos a las primeras de cambio.



Marzo. Adoran el sexo, suele ser muy intenso y complacientes con su pareja. En ciertas ocasiones le agregan un toque espiritual.



Abril. Las personas de este mes son muy independientes, pero cuando se comprometen con alguien es verdaderamente intenso. El sexo es caliente y apasionado. Y, aunque su pasión sea enorme, se cansan rápido de la gente. Por lo que nunca suele haber una segunda parte con ellos, cuando algo se terminó es oficial.



Mayo. Chicas que aman el sexo, y siempre se sienten sensuales y cómodas. Adoran hacer el amor en sábanas lujosas y habitaciones decoradas.



Junio. Suelen ser curiosas, así que querrán probar todas las posturas sexuales. Son también muy pasionales y atrevidas, así que suelen hablar en plan sucio y están dispuestas a propuestas como sexo telefónico.



Julio. Para las nacidas en julio, el sexo si es un factor emocional importante. Deben sentirse seguras con esa persona para poder hacerlo. Una vez que lo consigan, son complacientes y cuidan mucho a su pareja.



Agosto. Es curioso, porque pueden ser o muy o egoístas o muy generosas. Es decir, algunas querrán que su pareja lo tengan todo, otras se acuestan con alguien y ni intentan quedarse a dormir. Además, tienen que son un poco egocéntricas, por lo que no le se les debe decir qué hacer en la cama.



Septiembre. Aunque son apasionadas, no permiten que sus emociones las desborde. Así que tienen problemas para dejarse llevar y alcanzar el orgasmo.



Octubre. Ellas son de las que creen en las escenas románticas. Por lo que toman un poco de tiempo para ligar, pero luego todo llevará directamente al sexo.



Noviembre. Son el significado del sexo salvaje. Quieren poseer a sus parejas y pobrar cada acto sexual imaginable. Les gustan las nuevas experiencias y lo atrevido.



Diciembre. Las mujeres de este mes son muy creativas en la cama. Inventan historias y roles con su pareja. Y aunque puede ser complicado conectarse con ellas, el sexo siempre será divertido.