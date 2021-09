Señales con las que podés deducir si su pareja está cerca del orgasmo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El orgasmo se considera el momento cumbre en una relación sexual.

Este produce esa sensación placentera y suele estar acompañado de contracciones musculares y liberación de endorfinas. Hay algo claro y es que existe una diferencia entre cómo lo sienten los hombres y cómo las mujeres.

En esta nota compartimos algunos 'tips' para identificar si su pareja está llegando al punto del clímax en medio de la relación sexual.

En hombres



Es importante desligar la eyaculación del orgasmo porque no son lo mismo.



Hay quienes eyaculan sin sentir un orgasmo, o viceversa.



Cuando un hombre está llegando al punto máximo, normalmente se acelera su respiración y tiende a contraer o estirar algunas de las extremidades, como las piernas. Se producen contracciones musculares y el orgasmo solo dura unos segundos. Después, entra en una fase de recuperación y relajación general.

En mujeres