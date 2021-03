Relaciones: ¿Qué tipo de personalidad tenés en la cama?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El deseo sexual, la importancia que se le da al juego previo a la relación y las preferencias en el acto sexual son factores que varían en cada individuo. Por eso, a la hora de tener relaciones sexuales las personas pueden tener comportamientos y personalidades diferentes.

El sitio web En pareja reúne los tipos personalidades que se desarrollan en la cama, identificadas por Tracey Cox, experta en relaciones íntimas y autora de libros eróticos.

Así, cualquier persona podrá conocer cuál se ajusta más a su perfil e identificar cómo se puede potenciar su vida sexual a partir de su forma de ser.

Las nueve personalidades en las relaciones:

1. Sensual

La primera de las personalidades se caracteriza por entregarse de manera profunda, pero no necesariamente con un sentimiento romántico de por medio. Según el sitio, estas personas disfrutan al acariciar a su pareja y verlas a los ojos durante el sexo, entre otros gestos que suelen “encender” el momento.



2. Erótica

Los juegos arrebatados, intensos y pasionales son siempre los mejores aliados de estas personas. Además, disfrutan de explorar la sexualidad con posiciones, juguetes y roles diferentes.



3. Dependiente

Esta personalidad es común en quienes ven las relaciones íntimas como una forma de liberar tensión o desconectarse del mundo. Es común que a una persona dependiente le cueste llegar al orgasmo, pues el acto, para este tipo de perfil, depende en gran medida de factores externos.



4. Apagada

El juego previo es esencial para quienes tienen esta personalidad, pues lo que más les enciende es ver la excitación en su pareja, no necesariamente que la atención esté puesta en ellos.