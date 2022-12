“Me olvidé de tener sexo”, la confesión de una mujer británica en un programa de televisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Michelle (41) una mujer del Reino Unido, contó al programa Virgin Diaries del canal internacional TLC que nunca tuvo relaciones sexuales, según ella, porque se olvidó del tema y, por ahora, no tuvo la oportunidad de iniciar su vida sexual.



“Me olvidé de tener sexo... Siento que mi virginidad no es tanto una elección como una ocurrencia tardía”, reconoció al programa de televisión.

Para la mujer, su virginidad fue como un “secreto vergonzoso”, que le impidió ganar experiencia en las relaciones de pareja. Por eso, decidió hacer una fiesta de presentación para revelarle a sus familiares y amigos que nunca tuvo relaciones sexuales.



Michelle contó que, en su juventud, tanto en sus últimos años de secundaria como en la universidad, siempre llevó un estilo de vida diferente al de los jóvenes de su época, ya que era ‘nerd’ y prefería pasar tiempo con su mamá. Un factor que, según ella, pudo intervenir en que no iniciara su vida sexual como otras personas.

“La primera vez que la mayoría de la gente tiene la oportunidad es en la escuela secundaria y yo era una friki, una nerd y un poco tonta. No aprendí ese estilo de vida social de la universidad, estaba perfectamente feliz de ir a casa, ver televisión, tal vez ir al cine el fin de semana con mi mamá”, aseguró.

La fiesta

Michelle no planea morir sin tener una experiencia sexual, por eso consideró importante ‘gritarle al mundo’ que aun no ha tenido intimidad. Y, para ella, la fiesta de presentación fue una buena forma de iniciar.



“Espero que publicarlo despierte algo de interés, definitivamente no estoy planeando morir virgen en absoluto... Desde mi experiencia previa con las citas, el problema no era tanto el acto sino el secreto”, manifestó.

Michelle le contó su ‘secreto’ a sus seres cercanos y, al hacerlo, se sintió liberada. “Tener este secreto a la vista hará que mi vida amorosa sea más fácil porque no será un secreto”, afirmó.



De hecho, aunque pensó que se burlarían de ella, los asistentes a la fiesta la aplaudieron y apoyaron, respetando su vida y decisiones.