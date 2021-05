¿Qué es la digisexualidad, la nueva tendencia  en el mundo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada vez hay más japoneses que se identifican como digisexuales, es decir, personas que llevan una relación de pareja con un holograma, robot o IA.

Aunque parezca extraño, esto se ha vuelto más común en un país en donde han disminuido las relaciones humanas profundas y significativas.

A esto último se le suma que la era digital y la tecnología está teniendo más presencia que nunca. En varios países de Asia, por ejemplo, los robots y hologramas se han venido integrando a la vida cotidiana de los humanos, a tal punto que algunos ofrecen relaciones sexuales a los consumidores.

A finales del 2017, investigadores de la Universidad de Manitoba y de la Universidad de Wisconsin-Stout publicaron un artículo en la revista ‘Sexual and Relationship Therapy’, en el que se exploró el concepto de la digisexualidad.

Este fue definido como el disfrute sexual ayudado de tecnologías que van desde juguetes sexuales inteligentes hasta muñecas eróticas robóticas.

Aunque en occidente pueda sonar como una locura, la realidad aumentada es mucho más común en un país en donde el distanciamiento social es la norma. De hecho, ya hay hombres, quienes se identifican como digisexuales, que se han casado con hologramas.

Uno de ellos es Akihiko Kondo, un japonés de 37 años, que contrajo matrimonio con con Hatsune Miku el pasado 4 de noviembre de 2018. Miku es una cyber-celebridad en Japón cuya voz se activa desde el dispositivo Gatebox del hombre.



Este holograma es un personaje de anime con el pelo y los ojos azules. Miku, quien tiene redes sociales como cualquier 'influenciadora', ofrece experiencias 3D en las que la audiencia - que debe adquirir boletos para sus funciones -, puede verla cantar y bailar en el escenario.



“La sociedad te presiona para que sigas una determinada fórmula de amor, pero puede que no te haga feliz”, dijo Kondo a ‘CNN’ en el año de su matrimonio, el cual fue agendado por medio de Twitter.



Desde sus 25 años este hombre digisexual ha estado enamorado de un holograma y, así como su esposa es virtual, la mayor parte de sus interacciones son digitales.



"Lo que les gusta es la tecnología sexual, los juguetes que pueden controlar con sus dispositivos tecnológicos, que se adhieren a su pene o vulva", dijo Markie Twist, profesora de la Universidad de Wisconsin-Stout, en una entrevista sobre los digisexuales, en 2019, con ‘The New York Times’.



"No han tenido contacto con humanos, y realmente no tienen ningún interés en el sexo con personas. Esto es lo que quieren hacer, y si pudieran pagar un robot sexual, lo harían", concluyó.