Cuarentena amorosa: daneses se acompañan con juguetes sexuales

SEXUALIDAD

Las ventas de juguetes sexuales se han más que duplicado en Dinamarca, después de que a sus habitantes se les dijo que no salieran de casa para limitar la propagación del coronavirus

AGENCIA REUTERS

"Me alegra hacer algo bueno en estos tiempos difíciles, cuando las personas se sienten vulnerables", expresó Mathilde Mackowski, copropietaria de Sinful, el mayor vendedor de juguetes sexuales en los países nórdicos.

En la primera semana de abril, las ventas de Sinful aumentaron un 110% en Dinamarca, donde tiene las tres cuartas partes del mercado total, según estimaciones de la compañía.

El sitio web de seguimiento de información de juguetes sexuales más grande del país, Eroti.dk, dijo que el tráfico se ha más que triplicado durante el confinamiento en comparación con el mismo período del año pasado.

En particular, la demanda de juegos sexuales y juguetes para parejas se ha disparado. Sinful indicó que las ventas de un desafío de 10 días para parejas aumentaron más de cuatro veces desde mediados de marzo en comparación con el mismo período antes de la cuarentena.

"Creo que es natural que cuando pasamos más tiempo juntos querramos divertirnos más", afirmó Mackowski. "Nos cuidamos mejor en este momento difícil y eso también se refleja en nuestra vida sexual", agregó.

Cada día, el minorista envía unos 1.500 paquetes a clientes en línea en Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. En toda la región, las ventas se duplicaron en la primera semana de abril en comparación con el mismo período de 2019.

Los daneses son famosos por su "hygge" —palabra que hace referencia a aquellas cosas acogedoras—, por estar entre las personas más felices del mundo y por sus leyes progresistas, como la legalización de la pornografía en 1969, mucho antes que la mayoría de Europa.

Sinful dijo que el principal aumento en las ventas se produjo en los últimos siete días, tras una caída inicial cuando se anunció la cuarentena, el 11 de marzo.

"Probablemente fue porque todos entramos un poco en pánico y queríamos comprar papel higiénico, pasta de dientes y ese tipo de cosas", dijo Mackowski.

