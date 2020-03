¿Cuánto dura el sexo alrededor del mundo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Supongo que no tienes sexo para vencer un tiempo récord, pero un nuevo estudio obligó a varias parejas a tomarse tiempos mientras hacían el amor… todo en el nombre de la ciencia. Y los resultados son bastante lindos.

Los investigadores de la Universidad Utrecht en los Países Bajos, quisieron saber exactamente cuánto se tardan las personas, en promedio, desde la primera penetración hasta la eyaculación. Le preguntaron a 500 parejas de 5 países diferentes, Los Países Bajos, Reino Unido, España, Turquía y Estados Unidos y estos fueron los resultados:

-El tiempo más corto fue de 33 segundos y el más largo de 44 minutos.

-En general, descubrieron que, en promedio, el tiempo es de 5.4 minutos.

-Hay una gran diferencia entre edad y país.

-Los hombres jóvenes pueden durar más tiempo (6.5 minutos), mientras que los hombres con edades avanzadas, solo 4.3 minutos.

-Los turcos, en promedio, duraron tan sólo 3.7 minutos, mientras que los demás duraban más de 5.



Además de que este estudio no tomó en cuenta el tiempo del juego previo, es importante notar que los resultados nos muestran solamente cuánto duran los hombres, mas no las mujeres (y con ellas seguro el tiempo sería el doble).



Ahora, si te estabas preguntando si el sexo con tu pareja era normal… ahora sabes que realmente lo es… o quien sabe, tal vez no.