¿Cuánto debe durar el sexo? La ciencia lo revela

Para que la mujer o el hombre alcancen el clímax no necesitan pasar largas horas manteniendo relaciones sexuales.

La Universidad de Pensilvania realizó un estudio para determinar cuál es el tiempo que debe durar el sexo para denominarse como “perfecto”.

Los investigadores explicaron que el tiempo perfecto es de 13 minutos y no debe limitarse de esa duración, ya que el cuerpo comienza a tener molestias, irritaciones y sufre de agotamiento.



“Las relaciones consisten en mantener una intimidad con alguien y no en intentar establecer un récord de duración”, afirmó Eric Corty, profesor de Psicología de la Universidad de Pensilvania.



La investigación también consiguió a clasificar los distintos tiempos del sexo, comenzando desde la penetración hasta la eyaculación.



- Corta: 1 a 2 minutos

- Adecuada: 3 a 7 minutos

- Deseable: 7 a 13 minutos

- Larga: 10 a 30 minutos



El estudio también señala que tratar de superar los 13 minutos no es adecuado para ninguna persona. “Puede ser psicológicamente perjudicial tratar de llegar a una meta que no es razonable. La mayoría de gente cree que nunca es suficiente. Pero a veces el sexo dura demasiado”, destacó Corty.