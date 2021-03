Audios porno: una industria del sexo que se disparó por la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la pandemia de covid-19 el distanciamiento social se convirtió en una constante del día a día. Por esta razón muchas personas han acudido a distintas experiencias de sexo 'online', que van de la mano con la creciente popularidad de los ‘podcast’, meditaciones guiadas y audio libros.

Un estudio llamado ‘Sex Trends 2021’ que fue realizado por Wow Tech, empresa especializada en la comercialización de productos de placer íntimo, revela que los audios porno son una de las nuevas tendencias de sexo que se impuso durante la pandemia de covid-19 y seguirá de moda durante este año.

“Hay mucho por hacer en la industria del porno, los proveedores de audios eróticos están encantados con su creciente popularidad, especialmente entre las mujeres”, aseguran en el informe.

La firma, que cuenta con un panel de probadores internacional de casi 17.000 personas que proporciona opiniones con respecto a estos temas, reveló que durante la cuarentena hubo un aumento del 25% en la disposición de las personas de probar cosas nuevas en su vida sexual.

Y estos audios porno son precisamente eso: innovadores. Se componen de relatos eróticos que se asemejan a las narrativas de los vídeos porno, efectos de voces masculinas y femeninas y sonidos sexuales como gemidos, palmadas, entre otros.

Con esta experiencia las personas pueden hacer realidad sus fantasías. De hecho, cada creador se especializa en tener un relato personalizado con ritmo propio.

“Ya sea con tus propias manos o con la ayuda de un juguete, los audios eróticos estimulan la fantasía de los oyentes”, indican en WowTech.

En dialogo con el medio argentino ‘El Clarín’, Gabriela Recchi, psicóloga, orientadora y diplomada en sexualidad, aseguró que “la propuesta de este tipo de recurso es generar excitación, estimulando el área auditiva al escuchar situaciones ficticias o no de momentos sexuales, íntimos. Permite no limitar el estímulo de la imaginación, incorporar este sentido habilita otra forma de llegar al clímax”.

Plataformas que ofrecen estos contenidos



Una de las más famosas es Femtasy, que se describe en su página web como una plataforma donde se pueden encontrar “historias de audio sensuales para mujeres”.



En una encuesta que realizaron encontraron que el 66% de las mujeres entrevistadas no sienten que las películas eróticas convencionales despierten su deseo sexual. Por eso los audio porno se han vuelto una alternativa para que el género femenino explore su sexualidad.



Otro de los sitios famosos en los que se encuentran estos audios porno es Quinn. Este ofrece varias opciones, entre las que se encuentran una masturbación guiada en la que una voz va sumergiendo al oyente en una fantasía personalizada.



Otra de las categorías es 'Overheard sex', en la que es posible escuchar a una pareja teniendo relaciones sexuales. A su vez, se ofrecen una serie de audio series donde es posible escuchar a actores de voz que usan tonos sensuales y describen las escenas de una manera muy explícita.



"Producimos audio relatos eróticos de 10-20 minutos. (...) Nuestras historias son producciones de altísima calidad, diseñadas para sumergir al oyente como fantasías eróticas susurradas a tu oído", se lee en su página web.



Además de audiolibros porno también ofrecen conversaciones privadas o llamadas telefónicas que duran unos tres minutos.



Pero estas dos no son las únicas opciones que se encuentran en el mercado. El impulso que esta modalidad ha tenido en la pandemia ha hecho que se creen más plataformas dedicadas a lo mismo. Entre estas se encuentran audiodesires, girl on the net, dipsea, entre otras.

Crecimiento del consumo de contenido para adultos durante la pandemia



Un estudio publicado en noviembre del 2020 en la revista científica ‘Nature’ indicó que usuarios de cinco países desarrollados habían incrementado su consumo de pornografía en línea durante la cuarentena.



Según datos a los que accedió la agencia de noticias 'EFE', publicados durante el primer confinamiento, los vídeos caseros subidos directamente por modelos de la plataforma PornHub aumentaron un 30% durante el mes de abril de 2020.



A su vez, revelaron que esta plataforma de contenido para adultos obtuvo más de 120 millones de visitas diarias, representando un incremento de un 18,5%.