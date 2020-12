¿Tu hijo alquiló con amigos? Consejos para jóvenes que se van solos de vacaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace años esperás este momento: cumplir 18 y sentirte independiente. El día llegó y ya querés irte de vacaciones con amigos. Habrá negociaciones varias y sin importar tu edad, los adultos seguiremos pendientes de cómo estás, si te alimentás, dormís o tomás de más. Ni qué hablar en momentos de Covid-19, además de las recomendaciones habituales, habrá que tener cuidados sanitarios y de prevención. La cantidad de tapabocas que guardes en tu mochila deberá ser proporcional a los días de paseo.



“Manejá tus miedos”, “Sé cuidarme” o “Ya estoy grande” son algunas de las frases que repetirás. Sin embargo, a riesgo de parecer insistente (por decirlo de manera elegante) hay un listado de consejos que pueden ayudarte a tí y a tus amigos a que se cuiden entre sí. La lista (no exhaustiva) incluye estos puntos:

– Alojamiento. Tratá de reservar dónde quedarte con anticipación. Si alquilás a alguien de confianza, pagá antes de llegar para no andar con el efectivo encima. Sería bueno que supieras dónde hay servicios de salud cercanos.



– Compras. Para evitar ir y venir al super a cada rato, quizá les conviene llevar un surtido con cuestiones básicas desde la ciudad de partida. Y cuando vayas a hacer las compras: ¡Usá tapabocas!



– Tres verbos. Cuidate, disfrutá y reportate. No cuesta nada que cada tanto le mandes un whatsapp, un mensaje de texto o señales de humo a tus padres para contar que está todo bien. No te cambia el día y a los adultos nos da tranquilidad.



– Siempre con compañía. No vuelvas solo al rancho porque te olvidaste algo. Siempre volvé con alguien. Anden de a dos, aunque parezca que el balneario es tranquilo y nunca te pasará nada. No se trata de infundir miedo, sino de evitar situaciones riesgosas.



– Seguridad en la casa. Revisá que todo esté trancado cuando se acuesten. Sí, hay que dormir seguros. Lo mismo si hacen fuego en el fondo, no les cuesta nada cerrar las ventanas y la puerta del frente.

– Alcohol. Decirte que no tomes sería una quimera. Así que seamos realistas, bebé con moderación y preparate para tomar (la cena será la comida más importante de tu día). Además, te paso una fórmula: un vaso de la bebida que elijas y dos de agua. Lo ideal sería que alguno de ustedes se mantuviera sobrio para estar más atentos; algo así como el conductor designado de la noche. El si tomás no manejes, es obvio. Cuidado con las mezclas. En plena era Covid-10 no se comparten botellas ni vasos.



– No se aceptan tragos de desconocidos. Puede ser tentador, pero no. Evitá un mal trago y tomá lo que vos y tus amigos compren y decidan tomar. En plan de rechazar, agradecé aventones y no hagas “dedo”.

– No se deja a un amigo tirado. Nunca. Se lo acompaña en todo momento. Si siempre se pasa de alcohol y hay que hacerle el aguante, se le hace. Si arruina la noche, paciencia pero hay que cuidarlo. Si no sabe medirse, que vuelva a su casa, que no salga de noche o no lo incluyan en el plan jamás, pero mientras estén juntos, lo cuidan.



– Al mar se lo respeta. Si sos crack en nado, igual sé prudente. No entres si te excediste en la ingesta de alcohol. Ya que estamos en ítem playa: cuidate del sol. Si lagarteás y no usás protector, las consecuencias de una insolación pueden arruinarte las vacaciones.

– Compartan la ubicación en tiempo real. Esta función de whatsapp es súper útil si deciden separarse o si algunos se quedan en la playa y otros van al boliche (por favor díganle que no a los aglomeramientos). No cuesta nada y les dará tranquilidad.



– Evitá problemas de convivencia. Por más que sean los mejores amigos, compartir día y noche trae roces. Algunos son evitables, como las cuestiones de dinero. Si hacen una “vaquita” para gastos en común (supermercado, farmacia, paseos) ninguno se recarga y no hay que cobrarse dinero a cada rato. De paso, no anden con toda la plata encima y busquen un lugar seguro en la casa para guardar el efectivo. En este punto, en reglas de convivencia, vale decidir de antemano si las respectivas parejas pueden ir de visita o si los solteros pueden volver acompañados (ni es necesario recordar que el uso del preservativo es imprescindible, ¿no?).

– Hablá. Los malos entendidos pueden jugarles en contra. No duermen mucho, comen más o menos, pueden estar de malhumor. Cuando eso pase, hablen en el momento y no se guarden el enojo.



PD. A veces hay que lavar la ropa, un truco Scout es colocarla en una bolsa de nylon con jabón en polvo y agua y colgarla al sol un par de horas. Luego de la siesta, sacudí la bolsa y enjuagá. Seguro la suciedad saldrá fácil.