Cinco pequeñas acciones con las que tu hijo se sentirá más valioso

Que un niño tenga un óptimo fortalecimiento emocional y autoestima sólida dependerá del trato que le den los adultos cercanos, especialmente sus padres.

Además del amor, respeto y confianza los cinco puntos que a continuación compartimos, son clave para que el menor crezca fortalecido.

1) Fomentá su inteligencia emocional



Es recomendable enseñarle a expresar y a identificar sus emociones: enojo, tristeza, alegría, miedo, frustración, ya que algunas de éstas las ponen de manifiesto en los llamados berrinches.

Algunos papás o cuidadores les dicen: "ya fue suficiente" o "dejá de llorar", cuando lo que realmente deberían decir es: "¿cómo te hizo sentir eso que te pasó?", "¿qué emoción sentiste cuando te dijeron eso?", o decirle: "podés llorar si te sentís triste", "podés abrazarme si sentís miedo"; de esta manera le estarás inculcando la empatía y sabrá que sus emociones también valen, por malas que le parezcan.

2) Ayudalo a que logre sus metas



El psicólogo infantil, Rubén La Rosa, expresa que alcanzar sus metas debe ocurrir de forma progresiva y por sus propios medios. Es recomendable, según el experto que no se haga todo por él. Por ejemplo: cuando puede ponerse las medias o los zapatos hay que permitirle que lo haga; tampoco es necesario darle de comer si puede hacerlo solo.

"Enséñalo a pescar no le des el pescado y felicítalo en cada intento o logro que obtenga en ese proceso de aprendizaje (sin darle tanto peso al resultado, lo que importa es que lo intente lo mejor que pueda)", recomienda.



Algo que se debe tener claro, es que por intentar hacer algo y no poder, no debe caer en la frustración, es importante motivarlo para que siga intentándolo. Si realmente no puede, entonces habrá que intervenir o ayudarlo, para que entre ambos lo logren.

3) Competente, capaz y muy valioso



La Rosa explica que se debe confiar en tu hijo y reforzar los aspectos positivos que tiene en su personalidad. Recalca que no hay que enfocarse solo enfocarse en los logros académicos, sino en todas las facetas de su vida. Es motivante para el menor escuchar de sus padres: "confía en ti" o "podés lograr cosas importantes".

4) Aceptalo tal y como es



Con defectos y virtudes, ayúdalo a modificar su conducta cuando estas le impidan a crecer en armonía con él mismo y con los demás. "Nunca lo etiquetes, acá es clave la paciencia, la perseverancia y buscar ayuda profesional de ser necesario", recomienda el experto; además de hacerle saber lo importante que es para ti y para todos los miembros de su familia.

5. Compartan secretos



El neuropsicólogo, Álvaro Bilbao aconseja decirle secretos a tu hijo, pero no cualquier secreto. "A los niños/as les encanta, les ayuda a fortalecer su autoestima, desarrollar su imaginación y empatía", expresa en su cuenta de Instagram @soyalvarobilbao.



Según Bilbao es interesante para fortalecer su autoestima y que él sienta que es valioso porque al susurrarle podrá focalizar su atención en tus palabras y las procesará atendiendo a lo que se le dice. Además, porque al tocarle la oreja se estimula la segregación de oxitocina, la hormona del vínculo y el amor.



"Si se lo dices al oído derecho que interacciona directamente con el hemisferio derecho el mensaje tendrá que recorrer los dos hemisferios y calará más profundo a nivel emocional. No dejes de acercarte a su oído para hacerle sentir especial y reforzar su autoestima.



Pero ¿qué secretos podés decirle? Según Bilbao estos serán especiales para tu hijo: decirle que lo querés, que es especial, que lo amás desde siempre, que te encanta estar con él, que estás orgulloso de él, etcétera.