Por acá y por allá: Excursión al Cerro de los Cuervos

Supongo que a todos nos pasa lo mismo, después del largo invierno, estamos deseando aprovechar los días soleados y las temperaturas agradables de la primavera para salir de casa con los niños. Este año hicimos una divertida excursión hasta la cima del Cerro de los Cuervos en Lavalleja y la recomiendo especialmente para esta época del año.

Nosotros fuimos por el día, pero también es posible combinarlo con otras actividades que hay por la zona y convertirlo en una divertida escapada para el fin de semana. Salimos de Montevideo a las 9 de la mañana y volvimos a casa de nochecita. El Cerro de los Cuervos se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad de Minas y a poco más de dos kilómetros de la entrada al Cerro Arequita siguiendo por el mismo camino.

Al pie del Cerro hay una laguna y un camping privado por donde se accede. Para ingresar al lugar hay que pagar una entrada de 50 pesos uruguayos por auto, allí hay parrilleros, un almacén y baños. La laguna de los Cuervos es una extensión del Santa Lucía y en esa zona hay una playa natural apta para bañarse. Para subir al cerro hay que cruzar la laguna en una balsa atada de una cuerda, lleva unos pocos minutos y los propios niños pueden manejar la cuerda para avanzar. Es una manera muy divertida de comenzar la “excursión”!.

El lugar es muy lindo para practicar senderismo con niños, la subida es sencilla y se logra en poco rato. Nos llevó alrededor de una hora llegar a la cima. La travesía es apta para todas las edades, con niños pequeños les puede llevar un poco más de tiempo, por momentos hay algunas piedras para trepar, pero tomándolos de las manos, se puede hacer perfectamente. Fuimos con niños de tres, cuatro, ocho y diez años, todos volvieron encantados.

Desde la cima se puede contemplar una preciosa vista de los alrededores. Estuvimos un rato largo, llevamos algo para comer y nos sentamos al sol mientras los niños jugaron entre las piedras.

El recorrido es muy pintoresco, rodeado de vegetación y árboles nativos que ofrecen sombra en la mayor parte del camino.

Estos planes nunca fallan, escalar rocas, subir a las ramas de los árboles, encontrar animales entre las piedras o buscar palos con diferentes formas, a la mayoría de los niños les resulta emocionante, no lo duden, es una preciosa escapada familiar.

Datos viajeros:

*Popularmente el Cerro lleva ese nombre por la cantidad de buitres que vuelan en sus alrededores y que son mal llamados cuervos. Ese día los buitres no aparecieron, pero nos aseguraron que se ven.



*Se le dice Laguna de los Cuervos por causa de la quietud que posee el río Santa Lucía en este punto (similar a una laguna).



*Lleven un buen calzado para no resbalar. El día anterior había llovido y estaba todo húmedo y en algunas zonas resbaladizo.



*No se olviden de llevar agua y algo para comer, por más que la subida es sencilla y no lleva demasiado tiempo los niños van a gastar energías y seguramente van a pedir algo para comer o tomar.



*El cruce en el bote cuesta $50. Conviene llamar antes al camping para coordinar la visita y asegurarse que el bote esté funcionando. Tel: 098 110 181. Tienen una pagina web: www.lagunadeloscuervos.com.uy



*Lleven la cámara, es un lugar precioso para sacar fotos.



*Una linda opción es subir de tarde y quedarse para ver el atardecer.



*A pocos kilómetros está el parador del camping del Arequita, es sencillo y siempre está repleto de gente, pero encontrarán buena parrilla a muy buenos precios.