¿Cuáles son los errores de comportamiento más frecuentes en las fiestas empresariales?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diciembre es época de las fiestas de fin de año en las empresas, pero este momento de alegría y celebración, en ocasiones, puede convertirse en escenario de errores.

Aunque se trata de una fiesta fuera de horario, todos deberíamos tener en cuenta que el encuentro es una reunión de trabajo donde estarán compañeros y jefes y deberíamos tener un comportamiento impecable.



Consultados por elempleo.com, expertos en RR.HH. señalaron cuáles son algunos de los errores más frecuentes en los festejos laborales. Mirá este listado y evitá situaciones bochornosas y hechos que, incluso, pueden ser causal de despido.

Consumo de alcohol

Es la base de todos los males. Pasarse de copas es un riesgo alto para la imagen de cualquier colaborador, sin importar su rango. Para evitar problemas, lo primero es tener autocontrol y moderación.

Si en la fiesta de la oficina habrá bebidas alcohólicas lo primero será alimentarse bien antes de empezar a tomar tragos con alcohol. Lo siguiente es seguir la regla de uno de alcohol, dos de agua para mantenerse hidratado. Por ejemplo, una cerveza, dos vasos de agua.



Antes de la reunión, acuerde con sus compañeros de más confianza, códigos de alerta para cuidarse mutuamente. Si es consciente que tiene problemas para controlar el consumo de alcohol, lo mejor será evitarlo,

Brindis

Temas de conversación

Política, religión, fútbol o sexo son temas de conversación delicados para una fiesta empresarial. Hay que considerar que en la fiesta seguramente se interactuará con personas de otras áreas de la empresa, que quizá no conoce bien y estos temas pueden dar paso a rispideces innecesarias.

Al calor de unos tragos, las discusiones pueden subir de tono e incluso irse a las manos. Evitar chistes o comentarios sobre temas de género, diversidad, raza o regionalismos, será una buena medida para evitar asuntos propensos a discusiones.

'Coqueteos'

Otro de los errores más frecuentes son los coqueteos con compañeros durante la fiesta. Las anécdotas de colegas que acosaron y persiguieron a otros durante la fiesta de fin de año son una de las situaciones más repetidas y son errores evitables.



Incluso en parejas establecidas y reconocidas, la recomendación es no excederse en demostraciones de cariño. La fiesta de la empresa no es el lugar para excederse, en nada ni siquiera en el buffet.



No hablar de más

Ojo con lo que se habla. Otro error común en estas integraciones empresariales de fin de año ocurre porque algunas personas "se van de boca" y hablan mal de colegas, del jefe o de la empresa misma.



Guárdese comentarios de este tipo y tenga cuidado para no manejar datos e información que posea por su rol en la empresas, para que no revelar nada que no deba saberse en otras áreas del negocio.

Mida la confianza

Si durante todo el año su relacionamiento con compañeros de trabajo ha sido respetuoso, cordial y con una sana distancia profesional, en la fiesta de fin de año no debe ser distinto. No trasgreda códigos de confianza que jamás ha cruzado con sus compañeros o jefes. Si nota comportamientos o situaciones que le generan incomodidad, lo mejor es despedirse y dejar la reunión.



(En base a El Tiempo, GDA)