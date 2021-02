Consejos para que el tiempo de home office rinda mejor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya pasó casi un año desde cuando gran parte del planeta se tuvo que quedar en casa para mitigar la propagación del coronavirus. Con este cambio, el home office y las clases virtuales llegaron a muchas más personas y promovieron una dinámica laboral más autónoma.

Este cambio se vio representado también en la búsqueda de herramientas y hábitos que favorezcan el buen desempeño y, también, que permita a las personas adaptarse rápido al entorno y a las situaciones para ser efectivas desde cualquier lugar. En ese sentido, es importante reducir los tiempos que invierten en cada tarea y tener una óptima capacidad de respuesta.

Entonces, establecer rutinas no solo aumentan la productividad y la optimización de los procesos para los trabajadores y estudiantes, sino que, además, aporta a las empresas un equipo de trabajo mucho más proactivo.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “las empresas deben evitar jornadas laborales no saludables y largas horas de trabajo a fin de prevenir efectos negativos a corto y largo plazo sobre la salud, incremento del riesgo de accidentes, de los índices de ausentismo y disminución de la productividad”.

Aquí se presentan algunas recomendaciones para que su trabajo sea más eficiente y efectivo desde casa, aprovechando al máximo las horas laborales.

Evitar las distracciones



Es importante encontrar un espacio de trabajo que no esté contaminado auditivamente; por ejemplo, los sonidos de ambiente, música o conversaciones externas pueden ser uno de los factores que distraen y disminuyen la productividad.



Según la OMS, la contaminación acústica se considera como un problema de salud pública. El consejo es reducir, cambiar o atenuar el ruido ambiente por sonidos amables. Puede recurrir a la tecnología y adquirir algún dispositivo con cancelación activa de ruido; en el mercado existen diferente audífonos con esta función.



Con esta tecnología, los audífonos detectan sonidos no deseados con el uso de micrófonos integrados, y emiten ondas anti ruido para anularlos hasta 35dB (decibelios).

Planificar las tareas del día



Al planificar es más sencillo cumplir con las labores diarias y no distraerse en otras actividades. Entonces, elaborar un listado de forma descendiente no solo ayuda a priorizar las labores y a establecer un orden del día, sino que ayuda a dar un panorama total de todos los pendientes; se puede hacer una lista de la semana y así tener mejor en la cabeza qué debe hacer.



Sí puede saber de qué manera distribuir el tiempo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) precisó, en un compendio de indicadores para la productividad, que la clave es trabajar de forma inteligente y no trabajar más duro.



Existen diferentes aplicaciones móviles y funciones de teléfonos inteligentes con el que puede tener un mayor control y orden, gracias a planificadores en los que se pueden enumerar las actividades y su nivel de exigencia e impacto, además de disponer de herramientas como alertas tempranas que evitan olvidar los compromisos.

Establecer objetivos



Así suene muy simple, fijar una meta diaria sirve para tener claras las motivaciones y determinar compromisos personales. Con esto, a medida que vaya cumpliendo objetivos más pequeños podrá también ir proyectándose objetivos más grandes y así alcanzar grandes resultados en la vida profesional y personal.

Pausas para pensar



Puede que la carga estando en casa aumente por diferentes razones; responsabilidades del hogar, limpieza, hijos, responsabilidades del día a día que en ocasiones generan que los trabajadores se tensionen y se les dificulte ser objetivos y productivos.



En concepto de algunos profesionales de salud ocupacional, es necesario hacer una pausa de 10 minutos cada tres horas para recuperar la energía y mejorar el desempeño. En caso de que el nivel de estrés sea muy alto, se recomienda descansar al menos 20 minutos.