¿Qué tratamientos de belleza no se recomiendan en verano por los rayos solares?

Los primeros meses del año son aprovechados por muchas mujeres para pedir vacaciones y así poder disfrutar de la playa, piscina o un viaje a un paradisíaco lugar; además, es la oportunidad perfecta para dedicarse un tiempo y hacerse aquellos ‘arreglitos’ que en algunas ocasiones son postergados por la rutina diaria; sin embargo, es importante saber que los rayos solares afectan nuestra piel de manera más agresiva y hay ciertos tratamientos que quedan prohibidos. ¿Cuáles son?

Tras las fiestas de fin de año, los excesos en la comida y la falta de ejercicio, hay quienes consideran visitar al cirujano plástico, buscar la depilación definitiva para lucir radiantes en traje de baño, entre otros, pero es aquí donde debemos detenernos a pensar que algunos no son compatible con el calor.

Cuidado con las depilaciones



Si bien en verano las mujeres usamos vestidos, short o dejamos descubiertos los brazos, la depilación se vuelve un indispensable; sin embargo, hay que tener en cuenta las recomendaciones de los especialistas para que la piel no se vea perjudicada.



“Son pocos los tratamientos que se hacen en verano porque la radiación solar afecta mucho a la piel y hay que tener cuidado con eso. La zona del bikini y las axilas pueden depilarse con láser en cualquier momento porque están menos expuestas al sol, pero las piernas es mejor tratarlas antes que empiece la temporada. En estos meses el paciente no se cuida lo suficiente y puede llegar a ser contraproducente por las atenciones que se requieren post depilación”, explicó a El Comercio el Dr. Luciano Chávez, director médico de Soma Beauty & Health by Science del Jockey Salud, clínica especializada en medicina antiaging, regenerativa, funcional y estética.

Visita al quirófano



Las intervenciones quirúrgicas a las que se someten algunas personas para decirle adiós a los kilos de más requieren de descanso, más aún en verano. Y es que debemos tener en cuenta que no podremos exponernos al sol, pues la radiación solar ultravioleta afecta a las cicatrices recientes.



“En esta temporada es recomendable que se realicen un coolsculpting, tratamiento destinado a cualquier persona que quiera bajar grasa localizada, ya sea mucha o poca. Es un procedimiento no quirúrgico de modelación corporal que emplea un proceso de enfriamiento para detectar las células adiposas y eliminar grasa localizada sin cirugía. El efecto del frío puede eliminar hasta el 25% de grasa en la zona trabajada, lo que equivale a casi 2 centímetros. Esto se realiza en una sola sesión y el resultado en su totalidad se ve en 90 días pues el cuerpo irá eliminando de manera natural la grasa”, agregó el especialista.



Otra opción es la cámara hiperbárica para desinflamar los tejidos y órganos del cuerpo, repotenciar el sistema inmunitario e hiperoxigenar y alcalinizar el organismo pues “el estilo de vida suele ser más ajetreado durante el verano por las noches de diversión, el exceso de sol, desorden en alimentación y consumo de alcohol hacen que el cuerpo se inflame”.

Piel saludable



El verano es la estación donde más se maltrata la piel, pues se oxida y deshidrata, es por eso que lo más recomendable es buscar aquellas opciones que brinden antioxidantes y le devuelvan la capacidad de regenerarse. Lo que sí resulta un peligro es someterse a tratamientos como el peeling o láser en el rostro pues deja la piel débil y la radiación es peligrosa.



“Para devolverle la nutrición que pierde la piel debido a los rayos del sol, hidratar y limpiar el rostro, una gran alternativa es el rejuvenecimiento facial premium express. Consiste en un Hydrafacial, una mascarilla de colágeno Triphasic (rica en colágeno, ceramidas, ácido hialurónico, entre otros) y un batido de células muertas con láser Nd-YAG de última generación. Una sola sesión de 45 minutos permite ver los primeros resultados”, indicó el Dr. Luciano Chávez que resaltó que se puede hacer una vez cada tres semanas en verano y que las mujeres no deben olvidar aplicar bloqueador solar cada 3 horas.