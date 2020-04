¿Cuál es el secreto de Victoria Beckham para una piel radiante?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cuidado de la piel es un punto primordial en la rutina de belleza de Victoria Beckham. La celebridad, que recientemente ha lanzado su propia colección de maquillaje, ha confesado que para el cuidado de su dermis no solo aplica el uso de productos veganos en su rutina beauty, sino que también cuida estrictamente su alimentación.

En su dieta, Beckham se preocupa por incluir productos que tengan alto índice de antioxidantes y vitamina E, propiedades perfectas para mantener la piel radiante y joven. Entre ellos, destaca la presencia de la palta, siendo consumida por la ex Spice Girl entre tres o cuatro veces al día.



"Para que mi piel esté radiante y en buen estado suelo consumir entre tres y cuatro paltas al día, ya que juegan un papel importante en las grasas saludables e hidratación de la misma", señaló la diseñadora en una entrevista con el diario británico The Telegraph.



A ello se suma el mantra que su propia línea de maquillaje tiene como objetivo, y como la misma Beckham ha aseverado, que no está impulsando el hecho de “querer parecer más joven”, sino que más bien está tratando de llevar el mensaje de “celebrarnos tal y como somos siendo la mejor versión de nosotros mismos”.



Hasta el momento, la colección beauty de Victoria Beckham incluye una pequeña gama de productos, entre los que destacan paletas de sombras y delineadores.