Rutina de belleza coreana: cómo funciona y porqué pisa fuerte en el mercado uruguayo

La cosmética coreana se consolida cada vez más en occidente. Y es que si hay un país que sepa de skincare ese es Corea del Sur, con sus productos de alta calidad y a un precio accesible.



En Uruguay, la denominada K-beauty se instala como una de las opciones más atractivas al momento de querer cuidar la piel. Esto se explica por su fórmula del éxito: calidad, innovación, eficacia y a valores muy competitivos. Sin nunca olvidar, los cuidados packaging que completan la experiencia de los consumidores.

El predominio de los cosméticos de este origen responde en gran medida a Hortensia. Esta empresa, que funciona desde 2017 en el país con un local físico en Montevideo Shopping Center, presencia en las principales farmacias del país y un canal online que crece a pasos agigantados, encontró en esta nación el combo perfecto para las mujeres uruguayas.



“Son productos muy convenientes tanto en precio como en el tiempo que demandan. Se aplican de forma rápida obteniendo resultados sorprendentes, lo que permite que las personas pueden compatibilizarlos con su vida”, remarcó la fundadora de la firma, Estefanía Sena.

Una de los secretos de belleza coreanos más conocidos es la rutina de 10 pasos básicos para el cuidado de la piel del rostro que consiste en la aplicación de los productos en capa, efecto que se denomina layering. Estos son: desmaquillar, segunda limpieza, exfoliar, tonificar, aplicar esencias, serum, mascarillas, crema de ojos, hidratar y por último colocar la protección solar.

Si bien pueden parecer muchos pasos, no todos hay que aplicarlos a diario. Son tres los que se recomienda aplicar siempre y los otros se pueden desarrollar con una frecuencia más esporádica. Los básicos son: limpieza, hidratación y protección.



Por otro lado, se puede completar la rutina en tan solo 15 minutos, si agregamos todos los pasos que no se realizan diarios (como ser la exfoliación y mascarilla) llevaría unos 40 minutos. Esta corta duración es posible gracias a su concepto de layering, es decir que los productos se aplican por capas y superponiendo una tras otra. Del más liviano al más espeso.



“Los productos se colocan uno arriba del otro. Los únicos dos que necesitan su tiempo es el exfoliante, que hay que esperar que se absorba, y la mascarilla que necesita aplicarse entre 10 y 20 minutos”, explicó Sena.



Agregó que lo importante para el éxito de la rutina es la constancia: “Los resultados sorprenden mucho a los que la siguen. Hay que destacar que no es comprar una mascarilla y listo. Sino analizar su piel, elegir los productos adecuados para la misma y después tener la constancia de cumplir la rutina”.

fórmula de belleza

10 pasos de la rutina coreana