Si querés una melena envidiable, este es el tiempo que debés aplicar el acondicionador

El acondicionador es uno de los productos que muchas veces dejamos de último al pensar en el cuidado del pelo, ya que usualmente va después del shampoo y antes de las cremas para peinar.

Pocas veces nos detenemos a pensar si la forma en que lo aplicamos es correcta o si estamos cometiendo errores que además de mermar su funcionalidad, ocasionan algún efecto adverso.

Sin embargo, hay maneras de lograr que cumpla con su propósito para lograr resultados satisfactorios.

¿Cuánto tiempo dejarlo actuar?



Lo primero a tomar en cuenta es que cada producto es distinto y todos tienen sus propias recomendaciones. Generalmente el tiempo indicado es de dos a cinco minutos, mismo que varía dependiendo del largo y volumen del pelo.

¿Cómo aumentar su eficacia?



1. “Calienta el producto”: Para lograr que la crema tenga una consistencia suave y fácil de manejar, coloca la botella en el agua de la ducha. No es necesario que esté demasiado caliente.

2. Usa una cantidad pequeña: Aplica lo correspondiente a una moneda de 2 pesos del producto en la palma de tu mano y frótala. Posteriormente extiéndelo a lo largo de tu cabellera, preferiblemente de medios a puntas. Toma en cuenta que el exceso de acondicionador podría dejar tu cabello grasoso, y perjudicar su textura al momento de peinarlo.

3. No lo apliques en raíces: Por ningún motivo debes usar acondicionador en tus raíces, aún si tu cabello no es de tendencia grasosa.



Concéntrate en las partes maltratadas, que generalmente se encuentran en las puntas y a lo largo, por lo que estarás desperdiciando gran parte del producto.



4. Cepilla tu melena de forma cuidadosa: Todos los productos capilares del mundo serán insuficientes si al momento de desenredar tu pelo lo haces de manera brusca, ya que ocasionaras que se quiebre y se debilite.



5. Retíralo por completo: Luego de aplicarlo, asegúrate de enjuagar completamente tu pelo, para evitar que queden residuos, que más tarde darán una sensación de pesadez y apariencia grasosa.

Tips infalibles para el acondicionador



1. Podés usarlo antes del shampoo: Aunque se piensa que el acondicionador va después del shampoo, lo cierto es que también puedes utilizarlo antes de lavar tu pelo. Hacerlo de esta manera ayudará también a que tu melena luzca más hidratada y voluminosa. Además, facilitará el lavado.



2. Déjalo descansar: Al igual que con el shampoo, los expertos recomiendan dejar descansar el pelo de cualquier producto por lo menos una vez a la semana. Si tu tipo de cabellera te lo permite, úsalos cada tercer día.



3. Dale más tiempo de absorción: Si tu pelo está demasiado reseco y maltratado, olvídate del paso donde se aconseja retirarlo por completo. Algunos estilistas aconsejan que las cabelleras con éste tipo de problemas pueden encontrar una solución a la resequedad si se deja un poco de acondicionador después de la ducha, mismo que terminará de absorberse durante el peinado.

¿Cómo elegir el acondicionador perfecto?



Es una decisión igual de importante que la selección de shampoo, usar un acondicionador equivocado puede hacer que tu pelo luzca graso o que tus demás productos no funcionen adecuadamente.



Te daremos algunos consejos para seleccionar el que más se adecue a tu tipo de cabellera:



- Voluminizador: Para el pelo fino y lacio, se recomienda usar un acondicionador con efecto voluminizador para dar textura.



- Hidratante: Si tu melena es ondulada, este es ideal para ti, ya que al humectarlo disminuirás el riesgo de que se formen nudos que quiebren tu pelo. También es una opción perfecta para los rizos, en este caso, puedes añadir aceites esenciales para potencializar su efecto.



- Con color: Si tienes la cabellera con efecto de color, utilizar un acondicionador que proteja la intensidad te será de mucha ayuda, ya que aunque no reemplaza el retoque, sí retarda su desgaste.



- Reparador de daños: Si sometes a tu pelo a procesos químicos fuertes, como coloraciones o permanentes, utilizar un acondicionador con propiedades protectoras ayudará a que no se siga dañando, y le darán un respiro a lo largo del día.



Estas son solo algunas recomendaciones para complementar el cuidado de tu pelo, elige las que mejor se adapten a ti y presume una melena envidiable.