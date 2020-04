Paso a paso para eliminar el esmalte de gel en casa

Con el confinamiento hay algunos placeres a los que hemos tenido que renunciar. Las uñas de gel, podrían ser uno de ellos, es que este tipo de esmaltado en general requiere tiempo y mantenimiento.

Si querés quitarte el esmalte en gel sin dañar tu uña natural seguí el paso a paso que compartimos a continuación.

¿Qué necesitas?

Para quitar el esmalte de gel necesitarás acetona –más concentrada que la que viene en los quitaesmaltes comunes–; algodón; papel de aluminio; y agua caliente.

Procedimiento:

1. Vas a calentar un poco la acetona tapándola con film o papel de alumino, colocandola en un recipiente en una especie de baño maría por 3 minutos. Es importante que el agua esté caliente, pero no demasiado y que no sea fuego directo porque la acetona es muy inflamable.



2. Con un cotonete colocá vaselina o crema en la piel alrededor de las uñas para protegerla de la acetona concentrada.



3. Creá bolitas de algodón del tamaño un poco más grande que tus uñas (una bolita para cada uña) y sumergila en la acetona tibia y colocala sobre las uñas. Una por cada dedo. Envolvé los dedos con las bolitas de algodón empadas en acetona sobre las uñas con papel de aluminio.



4. Dejá actuar por unos 30 minutos y retirá. Es esmalte debería desprenderse de tus uñas. Si el gel no salió por completo dejá 10 minutos más.



5. Hidratá tus uñas y manos ya limpias con crema y aceite para las cutículas. Limá los bordes de las uñas y dejalas descansar por al menos una semana.