Mascarillas hidratantes para el pelo que podés hacer en casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una nueva semana pasó y seguimos intentando salir poco de casa. Durante esta cuarentena voluntaria tenés la oportunidad de hacerte los tratamientos capilares en casa, especialmente las máscarillas.

Si no tenés una comprada en salón, en Blond House contamos con una tienda online para satisfacer tus necesidades. No obstante, a continuación te voy a compartir algunas recetas caseras que no requieren que incurras en gastos innecesarios.

Mascarilla de huevo y aceite de oliva

Las yemas de huevo son ideales para que el pelo crezca fuerte, mientras que el aceite de oliva lo nutrirá dejándolo brillante y sedoso. Para prepararla necesitás mezclar dos yemas de huevo con dos cucharadas de aceite de oliva. Agregá agua hasta formar una mezcla uniforme y aplicá sobre el pelo seco. Dejala actuar 30 minutos y aclará bien.

Mascarilla de palta y yogur



Por su alto contenido en vitaminas, minerales y grasas buenas la palta tiene la capacidad de restaurar, hidratar y fortalecer el pelo teñido. Para hacer esta mascarilla para procesá media palta y mezclala con yogur natural. Aplica sobre el cabello, deja reposar durante 20 minutos y aclará con agua fría.

Mascarilla de banana y aceite de oliva

Las propiedades cosméticas de la banana y del aceite de oliva son ideales para mantener tu pelo sano. Lo que precisás es triturar media banana y agregar dos cucharadas de aceite de oliva. Después de aplicar y dejar actuar durante 20 minuto. Enjuagá con agua fría.

Después de realizar todas estas mascarillas es fundamental que realices un lavado profundo con tu shampoo y acondicionador habitual para retirar todo el exceso de las preparaciones caseras.