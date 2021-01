¿Con qué frecuencia debés cortarte el pelo para que crezca?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A mucha gente le encanta ir a la peluquería para elegir un nuevo look, es que estos son los lugares ideales para hacernos tratamientos, peinados, retocar el color de la tinta o las mechas y más...

Puede ¿cada cuánto tenemos que cortar nuestro pelo? Según una encuesta hecha por el estilista británico Andrew Collinge, entre 3 mil mujeres, el estilo de peinado se modifica hasta 104 veces a lo largo de toda la vida. Esta encuesta concluía que había dos momentos clave en la vida en los que se suele recurrir a un cambio drástico: después de dar a luz o tras una separación o ruptura.

Coco Chanel dijo una vez que “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”, y aunque esto puede ser una realidad, necesitamos saber el tiempo que tenemos para darle un nuevo aspecto a nuestro pelo.

Marcar una pauta para cortar el pelo no es fácil, pues aunque todas las cabezas son un mundo y las cabelleras son muy diferentes, hay un ciclo que debes cumplir para que tu pelo siempre se vea bonito.

Puede que no lo cortes cada semana como hace la editora de Vogue US, Anna Wintour. Pero aunque ese no sea tu caso, Óscar Sánchez, director de formación de la firma capilar Davines España, declaró a el diario español El País que cortar el pelo depende de cómo se lo cuide, del uso que se haga de secador y planchas y de la naturaleza de cada persona.

Óscar Sánchez señaló que no se puede establecer un tiempo exacto, pero lo recomendable es hacerlo cada dos o tres meses. Este corte se hace ya que las puntas de tu cabellera se debilitan.

Situaciones con el pelo



Cada cabeza es un mundo y aunque no lo creas, todas tienen cabelleras diferentes. Puede que nosotras te recomendamos cortar tu pelo cada dos o tres meses por el tema de las puntas abiertas, pero también hay situaciones que debes tener en cuenta.



Si tienes el pelo corto debes despuntarlo por lo menos cada tres semanas para que tu corte no pierda forma.



Para melenas midi los expertos de Pantene recomiendan que el corte sea de tres o cuatro veces al año sobre todo si quieres que siga creciendo. Todo depende de cuál sea tu estilo y tu tipo de pelo.



Si tu melena es larga y quieres mantenerla increíble, debes conocer que estas cabelleras son más propensas al quiebre de las puntas. El uso a veces excesivo de acondicionadores y mascarillas propician que se rompa con más facilidad. cortarlo a menudo lo mantendrá sano. La recomendación de los estilistas es cortarlo cada ocho semanas.