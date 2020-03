Cómo cuidar el pelo en épocas de Coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras muchos lugares de trabajo permanecen cerrados y los centros educativos sin clase, en Blond House permaneceremos abiertos al público debido a que nuestra atención personalizada hace que el riesgo de contagio sea mínimo.

Dicho esto, si prefieren no salir de sus hogares, hoy traigo recomendaciones para aprovechar para cuidar el pelo mientras estás en casa y sin apuro por salir.

Aceite prelavado: Antes de lavarte el pelo podés aplicar en puntas y largos aceite de coco (lo encontrás en el supermercado) o de argán en el pelo seco. Dejalo actuar durante unos 20 minutos previo a ingresar en la ducha para hidratar a full tu pelo.



Máscaras de hidratación capilar: ¿Aùn no es un hábito o nunca llega el día de hacerlo? Tu pelo está de parabienes, aprovechá para hacer el ritual de manera correcta. Bañante y lavá tu pelo con shampoo. Luego salí de la ducha y secalo con toalla. Una vez escurrido aplicá la máscara y dejala actuar. Podés agregar una gorra para que no te incomode el pelo mojado. Dejá actuar unos 20 minutos.



Usá el secador en temperatura mínima y dale un respiro a las planchitas: Si no tenés apuro podés darle tiempo al pelo para que seque sin ayuda de elementos calientes o usarlo en la temperatura mínima. Además, aprovechá el estar entrecasa para no utilizar las planchitas y bucleras. Además, usá el pelo suelto y evitá quebrarlo.