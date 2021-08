Cinco claves para extender la duración de la tinta y cuidar la salud de tu pelo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una buena tinta es más duradera, sobre todo si se cuida el cabello teñido. La estilista Adela Walch, principal de Rubias y Morenas, brinda algunos consejos para conservarla mejor.

Usá shampoos y acondicionador adecuados

No todos los shampoos y acondicionadores cuidan el pelo teñido. Es preferible optar por los que son específicos para quienes se hacen la tinta e incluso hay específicos según el tono del cabello (esto es importante cuando se trata de platinados y tonos fantasía). Evitá los productos que tienen sodio. Una cauterización pos color asegura un resultado mayor en textura, brillo, y permanencia del color.

Lavados con agua tibia

El agua a alta temperatura puede dañar el pelo, especialmente el que está teñido. Para evitar que tu cabello quede opaco o seco, preferí usar agua tibia. En verdad, ningún tipo de cabello debe lavarse con agua caliente. Lo ideal es que sea apenas tibia, porque el agua caliente abre el poro y barre el color.

Dale menos calor

El exceso de planchita y rizador reseca el cabello, y un cabello deshidratado pierde coloración. No olvides sumar a tu rutina el uso de un protector de calor. Cada tanto optá por un look natural y aprovechá a hacerte peinados que no requieren calor.

Protector solar

Así como cuidás tu piel, también cuidá tu cabello. Cuidá tu pelo, que es una extensión de tu piel. Protegelo de los rayos UV, usando productos específicos, con el filtro adecuado.

Hidratación

Los baños de crema, las mascarillas y las hidro y los bótox están a la orden del día. Tu cabello tiene que estar hidratado para que luzca sano y para que el color se mantenga.