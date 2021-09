Analizamos los rubios más destacados de la gala del Met junto con Francisco Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Volvió la gala del Met y como en cada edición analizaremos cuáles fueron los diseños de color rubios más destacables de la jornada. Sin dudas, en relación con alfombras rojas anteriores esta supuso una mejor en muchos sentidos y el glamour parece haber vuelto a las celebridades internacionales.

Seleccionamos algunos de los rubios más destacados para hablar sobre ellos, comentarles sus características y explicarles cuáles son sus ventajas o desventajas.

Anna Wintour (foto principal)

El diseño de color de Anna Wintour es lo que puede describirse como impecable. La luz es la correcta para el corte de pelo e ilumina sus facciones perfectamente. Combina tonos más fríos y cálidos para dar luz en las zonas que favorecen los rasgos de la editora de moda.

Billie Eilish

Billie Eilish en la edición 2021 de la Met Gala. Foto: AFP

Hace algunos meses dedicamos una columna a la cantante de 19 años. El diseño de color de Billie Eilish es uno de los más jugados: se trata de una decoloración total en un tono neutro que no es frío ni cálido. Con su color de piel y ojos el look le queda espectacular y se nota un mantenimiento perfecto en el tiempo.

Lili Reinhart

Lili Reinhart en la edición 2021 de la Met Gala. Foto: AFP

La actriz me defraudó con su diseño de color. En ella vemos una tendencia de color bastante común que incluye baby lights en la raíz para hacer un efecto esfumado sobre el pelo decolorado. Esa parte es poco jugada pero no está mal, lo que criticamos es el contorno, donde se ve el tono muy amarillo diferente de la coloración del fondo.

Addison Rae

Addison Rae en la edición 2021 de la Met Gala. Foto: AFP

La tiktoker hizo su debut en la alfombra roja de la met gala pero el pelo no estuvo a la altura del evento. En su decoloración se observa un tono frío en la parte de atrás y un tono más cálido en el contorno. No queda prolijo ni fino y por eso este diseño es de los que no me convencen.